U Mostaru su jutros u 7 sati otvorena sva biračka mjesta za predsjedničke izbore u Republici Hrvatskoj, potvrđeno je Feni iz Generalnog konzulata RH Mostaru.

Hrvatski državljani koji žive u Bosni i Hercegovini moći će glasati na ukupno 44 biračka mjesta i to u gradovima sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Hrvatske u BiH. Najviše biračkih mjesta, njih 19 ima u Mostaru. Po brojnosti slijedi Vitez u središnjoj Bosni s 10 biračkih mjesta, te Sarajevo sa 6 biračkih mjesta. Četiri biračka mjesta su u Livnu, tri u Tuzli te dva u Banjoj Luci.



Glasati na području BiH mogu oni hrvatski državljani koji tamo imaju prebivalište i aktivno su se registrirali ili pak imaju hrvatske e-osobne iskaznice u kojima je upisano prebivalište u BiH na temelju kojih su automatski registrirani za glasovanje. No i oni hrvatski državljani koji se nisu aktivno registrirali i nemaju e-osobnu iskaznicu moći će glasati uz odgovarajuću potvrdu, koju na sam dan izbora mogu dobiti u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava.



U BiH će moći glasati i hrvatski državljani s prebivalištem u Hrvatskoj ukoliko se na dan izbora zateknu u toj zemlji, no oni za to moraju imati potvrdu za glasanje izvan mjesta prebivališta.



Hrvatski birači u nedjelju, na sedmim predsjedničkim izborima od neovisnosti, odlučuju tko će u idućih pet godina biti na čelu države - aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ili netko od njezinih 10 protukandidata (Zoran Milanović, Miroslav Škoro, Mislav Kolakušić, Dalija Orešković, Dario Juričan, Dean Kovač, Anto Đapić, Katarina Peović, Ivan Pernar i Nedjeljko Babić).



Hrvatskog predsjednika će se moći birati na ukupno 6.533 biračkih mjesta, od čega je 124 u inozemstvu. U Hrvatskoj ih je 6.409, od čega 72 čine posebna biračka mjesta: u vojsci, na brodovima, u zatvorima, u domovima socijalne skrbi.



U inozemstvu će se birati u 47 zemalja, na 124 biračka mjesta, trećina ih je (44) u Bosni i Hercegovini.



Hrvatski predsjednik bira se većinskim izbornim sustavom, dakle treba dobiti većinu glasova svih birača koji su glasovali (50 posto plus jedan glas). Ukoliko se to ne dogodi, dvoje kandidata s najvećim brojem glasova idu u drugi krug koji se održava 14 dana kasnije, u ovom slučaju 5. siječnja 2020. godine.





