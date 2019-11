Velikim brojem državnih zastava, Mostarci su okitili svoj grad, te i na taj način obilježili Dan državnosti BiH.

Foto: 24sata.info

Na mezarju Šehitluci se odala pošta borcima palim u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.



U popodnevnim satima u održana je svečana akademija u Narodnom pozorištu Mostar, kojoj je prusustvovao i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić.



On je u svom obraćanju kazao da je današnji dan jedan od četiri najvažnija u hiljadugodišnjoj historiji Bosne i Hercegovine, kao i da su poruke ZAVNOBiH-a bile emancipacijske i dale suštinu i bit Bosni i Hercegovini kao višenacionalnoj i multikulturalnoj zajednici ravnopravnih naroda i građana.



- One nisu u potpunosti oživotvorene u periodu funkcionisanja SFRJ jer Bošnjaci nažalost dugo nisu bili prihvaćeni kao ravnopravan narod. Nama je da danas slijedimo prava usmjerenja definisana u rezoluciji ZAVNOBiH-a, kazao je uz poruku kako danas treba jačati nacionalni identitet pošto nema države bez njenog naroda, a ni narod ne može postojati bez svoje države. Država je Bosna i Hercegovina, a narod su Bosanci i Hercegovci, dakle građani kao nosioci političkog subjektiviteta, podsjetio je.



- Oni pripadaju Bošnjacima, bosanskim Srbima i bosanskim Hrvatima i ostalima. Jako važno je razumjeti i napraviti amalgam jedinstva kako bi se nastavili kretati prema naša dva cilja, a to su Evropska unija i NATO, rekao je Zvizdić.



Poručio je kako do kraja vjeruje kako će mladi ljudi u ovoj zemlji ipak jednog dana shvatiti šta su prave vrijednosti, te kako će doći dan i da će mladi u manjem bh. entitetu obilježavati i proslavljati današnji praznik. Dodao je i da će zauvijek ostati predan lijepom izgledu Partizanskog spomen groblja, koje je i uz njegovu podršku obnovljeno prije dvije godine.



Na svečanoj akademiji prisutni su velikim aplauzom pozdravili performans mladog bh. glumca Armina Omerovića posvećen Bosni i Hercegovini i njezinim građanima.



Prethodno su delegacije posjetile i Partizansko groblje, na kojem je također odana pošta stradalim borcima i antifašistima, ali u ovom slučaju onima koji su svoje živote položili tokom Drugog svjetskog rata.



Cvijeće su između ostalih položili i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne Skupštine BiH Edin Mušić, ministrica obrazovanja i nauke FBiH Elvira Dilberović, te predsjedavajući Skupštine HNK Šerif Špago. Mušić je ponovio da je 25. novembar jedan od najvažnijih datuma u historiji Bosne i Hercegovine te da je ono učinjeno u Mrkonjić Gradu 1943. prevažno za opstojnost države.



- Posmatrano kroz historiju često je napadano na državnost Bosne i Hercegovine, međutim ona je uvijek odolijevala zahvaljujući ljudima koji je istinski doživljavaju svojom, poručio je Mušić.



Mostarci su prije dvije godine na brdu Fortica iznad grada postavili jednu od najvećih državnih zastava u zemlji, koja na ovom mjestu stoji i danas.





(24sata.info)