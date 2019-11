Delegacija Muftijstva mostarskog, predvođena muftijom Salemom ef. Dedovićem, boravila je u posjeti Muftijstvu goraždanskom. Uz obilazak više znamenitosti, muftija Dedović bio je i gost tribine u Islamskom kulturno-obrazovnom centru u okviru manifestacije "Dani o Allahovom Poslaniku".

Po njegovim riječima, u mjesecu mevluda svake godine osnažujemo sjećanja na Allahovog poslanika.



- Sa poslanikom Muhamedom a.s. mi nismo samo u mjesecu mevluda, već i kroz čitavu našu životnu praksu. Kroz brojne sadržaje iz našeg svakodnevnog života mi kroz naše ponašanje i djelovanje slijedimo taj univerzalni model Poslanikovog djelovanja i drago mi je da smo i u Goraždu imali priliku da govorimo o Poslaniku kao primjeru i trajnom obrascu i nadahnuću za nas muslimane - kazao je ef. Dedović.



Odao je priznanje kolegi Remziji ef. Pitiću, muftiji goraždanskom za dosadašnje rezultate u radu.



- To su zaista veliki rezultati koje je ef. Pitić postigao na ovom prostoru i nisu to samo projekti vjerskog i edukativnog već i općedruštvenog značaja za naš narod na rijeci Drini i ovu regiju. Ja i muftija Pitić dijelimo možda najspecifičniju misiju kada su u pitanju muftijstva, jer je riječ o teškim prostorima u kojima održavamo desetkovane, razuđene, iseljene džemate, etnički očišćene prostore u protekloj agresiji na našu državu. Sve to nije nimalo lako i uz to obnavljati i naše džamije i džemate i osmišljavati sadržaje vjerskog, kulturnog i obrazovnog života naše zajednice - ocijenio je muftija mostarski.



Remzija ef. Pitić naglasio je da je posjeta delegacije muftijstva mostarskog i organiziranje tribine samo jedan u nizu sadržaja kojima se na području ovog muftijstva obilježava mjesec rođenja posljednjeg Božijeg poslanika.



- Ove godine u mjesecu rebiu-l-evelu smo htjeli da napravimo još jedan iskorak i s našim muftijom mostarskim pokušali pokrenuti nešto što će možda imati duži kontinuitet, jer imamo želju da se ovakvi susreti održavaju bar jedanput mjesečno. Mislim da zajedno možemo uraditi još dosta toga korisnog - kazao je muftija goraždanski.



Za delegaciju muftijstva mostarskog priređen je i prijem a potom i obilazak kompleksa „Memorijalna šuma 8372“ na Posestri te turbeta na Odžaku. Posjeta je okončana klanjanjem džume namaza u Aladži džamiji u Foči.





