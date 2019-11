"Naš narod nikada nije bio narod mitova. Nismo na mitovima gradili našu historiju i našu egzistenciju.

Ovi drugi i danas na mitovima lebde, mitovima koji žele prekrajati historijske fakte srednjovjekovne bosanskohercegovačke države još od vremena bosanskog Bana Kulina. Mitovi nisu naše opredjeljenje i naše buduće generacije neće biti zatočenici takve prošlosti“, nakon obilaska šehidskog turbeta i polaganja cvijeća na memorijalom skupu obilježavanja 25-te godišnjice vojne operacije „Jesen 94“ održanom u Domu kulture u Blagaju poručio je mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović.



Ovim stavovima muftija se referirao na kvazi historijske narative proklamirane u povodu istih događaja gdje se Nevesinje proglašava „kolijevkom srpstva“, kao i krive interpretacije presude Haškog tribunala za Udruženi zločinački poduhvat u lokalnim hrvatskim medijima o rušenju Starog mosta kao navodne legitimne vojne mete.



„Jučerašnja slika sa Starog mosta, skakača dok nad mostom i Mostarom, po onom nevremenu, uči fatihu i misao koja je na taj način otišla u svijet govori o našem i ponosu i prkosu. Uprkos onima koji lažu i krivo interpretiraju hašku presudu, uprkos tome što plasiraju mitove i laži mi ćemo ostati i opredijeljeni i biti na putu istine, dijaloga i suživota, hrabreći sve dobre i dobronamjerne ljude u ovoj zemlji kojih ima na sve strane da se pridruže ideji Bosne i suživota, ideji koja spašava Evropu, današnju Evropu i koncept koji zastupa i čuva njemačka kancelarska Angela Merkel“, istakao je muftije Dedović.



On je još jednom ponovio opredjeljenje da je BiH zemlja različitih naroda, vjera, jezika te da svako ima pravo da svoj identitet i jezik imenuje kako hoće. „Želimo da nova mlada generacija bude utvrđena u svom identitetu,da zna da su nad ovom zemljom, kroz njenu historiju, lebdjele i gnijezdile se loše, zlonamjerne i rušilačke ideologije koje nisu Bosni i Hercegovini željeli dobro. Nama historija treba biti jedan od glavnih predmeta, jer smo bili u tome uskraćivani da čitamo iz knjiga Safvet-bega Bašagića za kojeg je Nevesinje kolijevka bošnjaštva“, rekao je muftija.



Upravo u Bašagićevim historijskim tekstovima kao i tekstovima drugog Nevesinjca prof.dr. Ahmeda Aličića, podsjetio je, može se pronaći dovoljno dokumentirane građe da Bošnjaci nisu gradili mitove i legende, već govorili o autohnotnim narodima i ljudima koji su živjeli u ovoj zemlji i ko je kada došao u ovu Bosnu. „Naši historičari bjelodano potvrđuju koliko je Mostar 1468. godine imao kuća i gdje je postao, da je to 19 domova, da nema ni pomena, ni traga srednjovjekovnom „cimskom gradu“, da nema nikakvog pomena o starom srednjovjekovnom gradu na lijevoj obali Neretve. Na tome i na toj istini, tim činjenicama zastajemo ponosni na ono što smo i ko smo i kakva je naša kultura“ naglasio je u svom govoru mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović.



Ukazao je na nedovoljnu svjesnost Bošnjaka o tome koliko važnu ulogu i lekciju Bosna i Hercegovina ima u modernom evropskom konceptu. „Nemojte da nam ponestane snage, da nas obuzme malodušnost, nemojte da nas obuzme ono što nije dobro, nemojte da se dijelimo“, upozorio je. U porukama mjeseca mevluda u kojem se muslimani sjećaju svog uzora, Muhameda a.s. ukazao je na važnost i metodološku principijelnost jedinstva u ideji, činjenju i određenju kakvo su Bošnjaci bili izgradili i tokom agresije na našu zemlju.



„Od 1992. do 1995. godine niko nije pitao ko pripada kojoj političkoj opciji i niko se tada nije raspitivao koja je ko opcija u Bošnjaka. Tada smo se svi držali zajedništva. Naša je sudbina ovdje da zajedno živimo, da istrajemo i razvijamo bolji i udobniji život, da stvaramo prilike novoj generaciji da ostanu na svom topraku i svojoj zemlji“, rekao je muftija. Te vrijednosti, kako je rekao, vrijednosti ideje, države, vjere, jezika i prostora nikada ne smiju doći pod znak pitanja.



Protumačio je poruku Muhameda a.s. u kojoj upozorava na pogubnost utjecaja neznalica na društvo. „U današnje vrijeme, rekao bih, da se klonimo „sveznalica“, koji su za sve „pametni“, ali u stvari nisu svjesni da tim svojim „sveznalačkim“ pristupom ruše harmoniju, napredak i prosperitet ove naše zemlje. Držimo se onih koji promiču nadu, vjeru. Poslanik nije širio beznađe, nije širio mržnju, nije etiketirao ljude i dijelio ih. U svakom čovjeku je gledao vrijednost koju ima utisnutu u sebe kao dar od Boga.



Memorijalna okupljanja na važnim datumima i godišnjicama, dodao je, imaju za cilj objedinjavanja svih različitosti i jačanju jedinstva. „Danas sam, ovdje ponajprije došao iz poštovanja prema porodicama šehida i organizatorima ovog skupa koji čuvaju ove datume jer vjerujem da će ovakvi događaji objedinjavati naš narod i da će to biti dodatni impuls da čuvamo zajedništvo, da poštujemo sebe. Put pred nama je i dalje dug. Pred nama je još puno truda, jer nam se nameće klima da ova zemlja ne može brže ići naprijed, što nije tačno, jer ova zemlja ima dobre ljude“, na kraju je poručio muftija Dedović.



Uspomene na jednu od najtežih vojnih operacija tokom agresije i sudbonosne događaje u kojima je život izgubila 82 vojnika A R BiH, čiji je cilj bio potpuno oslobađanje platoa Podveležja i rasterećenje Mostara od svakodnevnog granatiranja u organizaciji Koordinacije temeljnih boračkih udruženja HN kantona sa prisutnima su podijeli jedan od ratnih komandanata A R BiH Šerif Špago i pomoćnik ministra za pitanje demobilisanih boraca u Vladi HN kantona Halil Ćućurović.





