Medžlis Islamske zajednice Mostar godinama je suočen sa nizom prepreka gradske vlasti, koje mu onemogućavaju da na adekvatan način obavlja vjerske aktivnosti. Gorući problem su nerealizovani infrastrukturni objekti, ali i uzurpacija postojećih.

Dino ef. Maksumić / 24sata.info

Dino ef. Maksumić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Mostar, upozorava da su infrastrukturi objekti jednostavno neophodni radi realizacije vjerskih prava, praksi i programa.



"Na mostarskom gradonačelniku Ljubi Bešliću je da otkloni naše utemeljene sumnje da se ove stvari namjerno ne rješavaju, kompliciraju i prolongiraju do beskraja, te da konkretnim potezima pokaže i dokaže da je istinski gradonačelnik svih građana ovog grada, legalista i poštivalac prava", kategoričan je glavni imam Maksumić.



Kako u razgovoru za Vijesti.ba ističe, obaveza Medžlisa IZ Mostar je da, brinući za vjernike, omogući obavljanje svih vjerskih aktivnosti, definisanih u osnovnim izvorima, te razrađenih u pravnim aktima IZ BiH,



"Godinama nailazimo na prepreke i probleme zbog nepostojanja adekvatnog prostora za klanjanje za naše vjernike. Tako se godinama bajram namazi, svečani centralni vjerski programi, ramazanske aktivnosti na kojima prisustvuje hiljadu ili više džematlijama, organiziraju u apsolutno neadekvatnim i neprimjerenim prostorijama, kao da smo izbjeglice u svom gradu. To nam predstavlja pritisak i problem, ali i stid pred vjernicima kojima nismo u stanju obezbijediti adekvatan prostor", ističe naš sagovornik.



Uz podsjećanje da Medžlis IZ Mostar čine 23 džemata sa gotovo 20 hiljada vjernika, glavni imam Maksumić otvoreno pita: "Zar kao zajednica sa kontinuitetom institucije poput muftije i Muftijstva mostarskog sa 450 godina trajanja smijemo dozvoliti takvu situaciju?".



On naglašava da Medžlis IZ Mostar neće odustati od projekta izgradnje Islamskog centra na lokalitetu Lakišića harema, koji čeka na odobrenje.



"Iako projekat stoji na mrtvoj tačci bez naznaka da će se išta promijeniti, mi smo ustrajni, ostajemo okupljeni oko njega i ne odustajemo od naših zahtjeva. Šutnja vlasti nas neće obeshrabriti da na drugom mjestu, paralelno, udovoljimo potrebama vjernika u organizaciji vjerskog života", poručio je Maksumić.



Kako je istakao, jednako je zabrinjavajuća činjenica da gradske vlasti i njezine službe nakon godinu dana nisu poništile rješenje o obavljanju djelatnosti firme Cezar u uzurpiranom Sultan Selimovom mesdžidu neposredno kod Starog Mosta u kojem se i dalje obavljaju trgovačke djelatnosti.



"Prošle godine smo putem medija pozvali gradske organe na djelovanje i dosljedno sprovođenje pravila i zakona, ali smo i džematlijama kroz zajedničku hutbu prezentirali informacije o uzurpatorskom djelovanju koji se odvija u navedenom mesdžidu, na čemu nam se mnogobrojni vjernici i dan danas zahvaljuju, jer su neki od njih bili pogrešno i lažno informisani i kako su sami kazali tek nakon hutbe i medijskih izvještaja 'progledali' i spoznali pravu istinu oko uzurpacije i ugašenog Islamskog kulturnog centra, njegovog direktora, kojeg je osnovao i postavio Medžlis IZ Mostar", podsjeća naš sagovornik.



On ukazuje i na stručni rad, koji je objavljen u Glasniku IZ, ali i poslan na mnoge adrese, a koji je, slijedeći strogu naučno-istraživačku metodologiju, potvrdio negiranu i osporavanu istinu da mesdžid ima legitimitet i kontinuitet vjerskog, sakralnog i vakufskog objekta.



"Iako su u posjedu ovoga rada i drugih relevantnih dokumenata koji potvrđuju da je mesdžid čisto vlasništvo IZ, iako smo s gradonačelnikom i njegovim saradnicima na sastanku prošle godine, kojeg je Vakufska direkciji iz Sarajeva inicirala, dobili obećanje da će se stvari zakonski rješavati, do sada niko nije mrdnuo prstom da se zakon sprovede. Naprotiv, stali su na stranu uzurpatora", upozorava glavni imam Maksumić.



On je pozvao mostarskog gradonačelnika Bešlića i gradske organe da konačno omoguće realizaciju objekta Centra za učenje Kur'ana koji je predviđen između dva objekta Karađoz-begove medrese u Sjevernom Logoru, uz napomenuo da i projekat obnove Derviš-paše Bajezidagića medrese u Podhumu stoji godinama bez pomaka.



"Medžlis Islamske zajednice Mostar ima obavezu organizacije vjerskog života u gradu Mostaru i okolnim mjestima. U narednom periodu će se bez odlaganja razmišljati o konkretnim potezima ka rješavanju ovih pitanja koja su izraz naše potrebe. Naša potreba već godinama je da u ugodnom džamijskom ambijentu održavamo vjerske aktivnosti", naglasio je naš sagovornik.





(24sata.info)