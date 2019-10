Manifestacija Dani kruha i plodova zemlje održala se u četvrtak na Šetalištu Nikole Šubića Zrinjskog u Mostaru u organizaciji osnovnih i srednjih škola Grada Mostara.

Foto: FENA

Ravnateljica Gimnazije fra Grge Martića i jedna od organizatorica navedenog događaja Zdenka Leženić kazala je u izjavi za Fenu kako je cilj ove manifestacije zahvaliti zemlji i vrijednim rukama koje su je obrađivale na svemu što su nam tijekom godine dali.

- Ovom manifestacijom također želimo sačuvati od zaborava narodne običaje, poučiti mlade o kruhu kao izrazu životne snage, upoznati ih s autohtonim vrstama plodova zemlje te ukazati na važnost zdrave prehrane i prednost ekološke poljoprivrede. Ovo je već četvrti put da se Dani kruha i plodova zemlje održavaju u Mostaru, a u manifestaciji sudjeluju ukupno 24 osnovne i srednje škole koje su i organizatori cijelog događaja - kazala je Leženić.

Gradonačelnik Grada Mostara Ljubo Bešlić istaknuo je kako mu je iznimna čast sudjelovati u ovako lijepoj i po njegovim riječima, iznimno važnoj manifestaciji.

- Odajući počast zemlji za sve one plodove koje nam je podarila u životu da produžimo vijek svakako i mi trebamo zemlji nešto vratiti, a to je sačuvati je kako bi i buduća pokoljenja to isto mogla raditi nakon nas - kazao je gradonačelnik Bešlić.

Učenici su zajedno sa svojim profesorima izložili razne slastice i pripravke, pekarske proizvode, voće i povrće te razne predmete i narodnu nošnju, a manifestacija je protekla uz bogat kulturno-umjetnički program koji su osmislili zajedno sa svojim nastavnicima.

