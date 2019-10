Knjiga "Iz Nahline halal kuhinje" koju autorski potpisuju članice Vijeća Medžlisa IZ Sisak sinoć je, u organizaciji Kulturno-edukativnog centra za ženu "Sehara", promovirana u Mostaru.

O knjizi su govorile jedna od urednica ovog jedinstvenog izdanja profesorica hrvatskog jezika Zrinka Hafizović i vjeroučiteljica Amila Škobić, dok je općenito o značaju halal hrane i njene afirmacije govorio poznati bosanskohercegovački kuhar Nihad Memledžija. Izdavač prve halal kuharice je centar za certificiranje halal kvalitete u Hrvatskoj.



Podizanje svijesti o dobrobiti halal prehrane, kako je to kazala profesorica Hafizović, bio je jedan je od glavnih razloga izdavanja ove knjige.



Članice udruženja žena u Sisku u knjigu su uvrstile oko 80 recepata svojih najdražih jela.



„Recepti su bazirani isključivo na halal sastojcima, brižno vodeći računa da izbjegnu one koji nisu po halal standardu. U knjigu su uvrštena i tradicionalna i moderna jela, i ona sa dužom i kraćom pripremom“, pojasnila je Hafizović. Knjiga ima četiri poglavlja, doručak, predjelo, glavno jelo i slastice.



Cjelokupan prihod od prodanih knjiga namijenjen je izgradnji islamskog kulturnog centra u Sisku.



„Cilj nam je da na ovaj način omogućimo i drugim ljudima da uvakufe dio svoje imovine u naš projekt i da postanu dio naše džamije“, istakla je Škobić.



Ideja podrške izgradnji džamije u Sisku bila je jedan osnovnih motiva Nihadu Memledžiji da po prvi put u životu napiše recenziju.



„Upoznao sam te divne ljude u Sisku i tamo sam čuo za Nahlinu ideju. Kad sam vidio njihovu energiju koju unose u ovaj projekt, naravno da sam bio oduševljen. Dao sam im par savjeta za recepte i drago mi je da sam na ovakav način ušao u knjigu“, pojašnjava Memledžija.



Prema njegovom mišljenju oslonjenom na dugogodišnje iskustvo, halal hrana sve više je tražena u hotelima i restoranima jer, pojasnio je, halal pored vjerskih standarda garantira i čistoću, ispravnost, svježinu i ukus hrane što priželjkuje svaki čovjek bez obzira na to da li se deklarira kao vjernik ili ne.



Značaj ove knjige, prema njegovom mišljenju ogleda se u činjenici da je urađena timski sa puno ljubavi i entuzijazma.



Promocije Nahline halal kuharice, osim u Sisku, održane su još i u Rijeci, Brčkom, Ljubljani i Beču. Na svim promocijama publika je pokazala veliki interes, a najviše domaćice koje se kroz ovu knjigu susreću i sa novim idejama.



Inače, promocija je upriličena u okviru manifestacije Odjela za brak i porodicu Mostarskog muftijstva „Zdravlje prije svega“, saopćeno je iz MIZ-a Mostar.





