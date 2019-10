Odbrana osumnjičene Sunite Hindić koju zastupa advokatica Nada Dalipagić, u zakonskom je roku uložila žalbu na rješenje o pritvoru i čeka se odluka kaznenog vijeća Kantonalnog suda u Mostaru.

Kako navode iz Tužilaštva, Sunita Hindić se sumnjiči da je 4. oktobra 2019. godine ubila Ninu Ivankovića.



"Naime, Sunita Hindić se sumnjiči da je dana 4. oktobra 2019. godine, oko 7.15 sati u ugostiteljskom objektu 'Vila Ivanković' u naselju Buna kod Mostara, nakon što je došla do ugostiteljskog objekta 'Vila Ivanković' vlasništvo Nine Ivanković, u kojem se nalazio Nino Ivanković, ušavši u sobu u kojoj je isti bio, verbalno se sukobila sa Ninom Ivankovićem, u jednom trenutku htijući ga usmrtiti, ispalila jedan hitac u pravcu njega, od kojeg ispaljenog hica i zadobivene prostrijelne rane je oštećeni Nino Ivanković obilno iskrvario, posljedicom kojeg iskrvarenja je nastupila smrt oštećenog na licu mjesta", saopćeno je iz Tužiteljstva.



Osumnjičena je neposredno nakon toga napustila mjesto događaja, a isto tako utvrđeno je da je često mijenjala adrese stanovanja, odnosno da je boravila na više adresa.



Također, i usprkos povredi osumnjičena je u vrlo kratkom razdoblju uspjela pobjeći čak do Bugojna, da bi nakon prijave policiji bila odvedena u JU Bolnicu Travnik, gdje joj je ukazana liječnička pomoć.



"Zbog okolnosti koje ukazuju na to, da bi puštanjem osumnjičene na slobodu, postojala opasnost od njenog bijega, Kantonalni sud Mostar je ocijenio da je sasvim utemeljeno i opravdano određivanje pritvora osumnjičenoj. Kantonalni tužilaštvo u saradnji sa MUP-om HNK-a nastavlja sa poduzimanjem istražnih radnji u ovom predmetu u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti pod kojima je počinjeno ovo kazneno djelo", zaključeno je u saopćenju Tužilalštva.





