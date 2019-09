Mostar je godinama jedan od najposjećenijih gradova u našoj zemlji. Za turiste iz svih dijelova svijeta grad na Neretvi svakako je nezaobilazno odredište.

No, ono na što oni vjerovatno ni ne obraćaju dovoljno pažnju svakako su džeparoši koji koriste svaku priliku i trenutak nepažnje za krađu.



Dvije takve situacije zabilježili smo danas u centru Mostara, tačnije na ulasku u Stari Grad.



Na prvom videu jedna od drskih džeparoški, sa "saradnicom" koja je krađu očigledno željela prikriti kišobranom, nije se libila da iz ruksaka jednog od turista pokuša nešto otuđiti.







No, nakon što uigrani tandem mostarskih džeparoški nije uspio opljačkati muškarca, nije se dao obeshrabriti.



U nastavku su se obrušile na torbicu jedne starije gospođe, a kako je to sve izgledalo, pogledajte na videu ispod:







(24sata.info)