Na platou ispred Muzeja žrtava rata i genocida u Mostaru okupile su se majke Srebrenice i preživjeli svjedoci genocida.

Oni su ovog puta dobili priliku da se vezenim jastucima, peškirima i fotografijama, zajedno sa građanima Mostara, prisjete žrtava genocida. Dosad su se svakog 11. u mjesecu okupljale u Tuzli, te na ovaj način godinama tražile istinu o počinjenim zločinima i sudbinama njihovih najmilijih, kao i adekvatno kažnjavanje zločinaca.



Ovog puta majke su ukazale povjerenje i odazvale se inicijativi Muzeja genocida, koji djeluje u Sarajevu i Mostaru, pa se mirna šetnja po prvi put održla u nekom drugom gradu, što će postati praksa koja će se nastaviti u budućim mjesecima.



Predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković kazao je tokom svog obraćanja da je Mostar jedan od herojskih gradova koji se branio i odbranio i koji na sreću nije doživio stradanje poput srebreničkog. Posebno je radostan bio iz razloga što je na okupljanju vidio veliki broj djece i mladih ljudi.



„Oni će raditi na kulturi sjećanja da se više nikada nikome ne desi agresija ili genocid. Vjerujem da majke Srebrenice vide da nisu same. Da ih Mostarci cijene, kao i njihov trud i borbu. O tome govori ovaj skup. Dosad su se majke svakog 11. u mjesecu okupljale u Tuzli. Mi moramo shvatiti da taj genocid nije obaveza Srebrenice ili Tuzle. Sjećanje na genocid je obaveza svih nas u BiH. Obaveza je to i Evrope. I zato smo danas uradili ovaj iskorak. Želimo da kažemo da Mostar danas živi za sjećanje na žrtve genocida. Sutra će to biti Zenica, Travnik, Široki Brijeg... Svi gradovi u BiH. I iz svakog od njih će se poslati poruka da genocid nije zaboravljhen i da nećemo nikada dozvoliti da se genocid ponovi u BiH“, poručio je.



Djeci i omladini obradovala se i predsjednica Udruženja Majke Srebrenice Hajra Ćatić. Ona je također apostrofirala činjenicu da je Mostar godinama veliki način prijatelj Srebrenice.



„Oduvijek su Mostarci razumjeli našu bol. Neizmjerno smo zahvalni organizatoru našeg dolaska u Mostar. Preko dvadeset godina u znak sjećanja na nanjteže dane naših života organizujemo proteste i dižemo glas protiv izvršilaca genocida... Srebrenica je duboka rana sa kojom živimo i sa kojom ćemo umrijeti. Ne zaboravimo taj genocid. Nastavimo tražiti pravdu za naše najmilije. Dok sve posmrtne ostatke ne ukopamo i ne postavimo nišane sa njihovim imenima, mi majke se nećemo i ne možemo smiriti“, kazala je ona.



Nakon okupljanja u Fejićevoh ulici, mirna šetnja okončana je u Starom gradu uz počasni skok u znak podrške žrtvama Srebrenice.





