Posjetom Asmira Begovića nova školska godina započela je u mostarskom Centru za djecu sa posebnim potrebama Los Rosales.

Čuveni golman u više navrata pomagao je ovaj centar, a danas je kako kaže, prvi put došao da se uvjeri u ono što djeca rade i uče.



Donio je poklone i danas, a od Centra je primio zahvalnicu za sve što je dosad činio za Los Rosales.



"Lijepo je ovdje doći, posebno na prvi dan škole. Dugo radimo zajedno", kazao je Begović, pa odgovorio na pitanje hoće li do kraja posljednjeg dana prelaznog roka napustiti aktuelni klub Bournemouth.



"Sve je moguće. Gledajte vijesti", odgovorio je.



Nije lako doći u domovinu na dan kada se reprezentacija okuplja, a ne biti dio nje.



"Malo je čudno, ali šta je tu je. To je odluka selektora. Imam druge poslove danas ovdje. Moram se vratiti u klub i igrati, pa doći na nivo da budem za reprezentaciju", kaže Begović.



Od predstojećih utakmica Zmajeva ima velika očekivanja.



"Moramo osvojiti šest bodova. Nezgodno će biti, posebno u Armeniji. Vjerujem u ekipu", dodao je nekadašnji prvi golman naše reprezentacije.



Na kraju je otkrio i koga smatra glavnim favoritom za osvajanje naslova u Premiershipu.



"Do kraja će se boriti pet, šest ekipa. Zasad su najviše očekivano pokazali Manchester City i Liverpool", zaključio je Asmir Begović.





