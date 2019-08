Skupština Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (HNŽ) odlučila je da će zbog nepoštovanja odredbi Kolektivnog ugovora članovi tog sindikata stupiti u generalni štrajk 10. septembra.

Foto: FENA - 24sata.info

U izjavi za Fenu predsjednica Sindikata Marina Berberović podsjetila je da je prošle godine s Vladom HNŽ-a potpisan novi kolektivni ugovor za zaposlene u zdravstvu kojim je predviđeno povećanja plaća doktora medicine i stomatologije u tri etape.

Od 1. 7. 2019. godine trebala je krenuti druga faza povećanja koeficijenta za obračun plaća no do toga nije došlo jer, kako navode iz Sindikata, županijska vlada nije u cijelosti preuzela svoj dio obaveza iz Kolektivnog ugovora, a same zdravstvene ustanove nemaju dovoljno sredstava da isplate uvećane plaće.

- Večeras smo odlučili da 10. rujna stupamo u generalni štrajk do ispunjenja naših zahtjeva. Mi nemamo nikakvih novih zahtjeva već samo da se ispoštuje ono što je potpisano - poručila je Berberović.

Po njezinima riječima, Sindikat je početkom mjeseca podsjetio Vladu HNŽ-a da od 1. 7. ide nova etapa povećanja plaća te je zatraženo da se održi sastanak ako je to potrebno. Međutim, do danas nitko iz županijske vlade nije reagirao i obratio se sindikalistima, dodala je Berberović.

Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području HNŽ-a potpisan je u srpnju prošle godine. Prilikom čina potpisivanja predsjednik Vlade HNŽ-a Nevenko Herceg kazao je kako provedba odredbi novog kolektivnog ugovora zahtjeva izdvajanje "značajnih financijskih sredstava" te dodao da je Vlada spremna zajedno s menadžmentima zdravstvenih ustanova i svima koji imaju obvezu skrbiti o zdravstvenom sustavu osigurati ta sredstva.

( FENA)