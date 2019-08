Bajram namaz na području Muftijstva mostarskog klanjan je 147 džamija i mesdžida.

Foto: 24sata.info

Centralna bajramska svečanost održana je na malonogometnom stadionu Univerzitetsko sportsko rekreativnog centra "Midhad Hujdur Hujka"u Mostaru. Bajram namaz predvodio je i bajramsku hutbu održao mostarski muftija mr. Salem-ef. Dedović.



Među brojnim univerzalnim porukama propisa hadža i kurbana muftija Dedović je posebno izdvojio značaj i očuvanja zdrave porodice kao osnovne ćelije ljudskog društva.



“Nema jačih veza od onih između roditelja i djece. I to je i slast i tegoba života. Zato i jeste ta porodična ćelija toliko važna. Ona je rasadnik života, ljepote i mudrosti. To je tako ljekovito pribježište, sklonište i podrška. Zato i jeste izložena brojnim nasrtajima. Zdravo porodično gnijezdo trebamo savijati, u njemu se vjera naša, kultura i običaji čuvaju. Ta zdrava porodična zgrada mora nam biti u vrhu prioriteta”, kazao je muftija.



Istakao je da inspiraciju za očuvanje porodica treba tražiti u poslaničkim tradicijama i lijepim primjerima iz sadašnjeg vremena i okruženja, nepovodeći se za sve češćim bezraložnim širenjem pesimizma, dokonosti i negativistički intoniranim porukama. Pozvao je vjernike da u svakoj prilici unose dobro raspoloženje među ljude, olakšavaju i da jedni drugima budu radost, utjeha i nada.



“To će Allah nagraditi sevapom. Allah ne voli da ljudi budu parničari, svađalice, da šire nepovjerenje i loše vijesti o drugim ljudima. Vrijeme je naš najdragocjeniji resurs. Vrijeme je život. Stvoritelj se kune vremenom. Ako traćimo vrijeme, onda traćimo blagodati, resurse i sebe same. Ako traćimo vrijeme u besposlici zaboravljamo na Izvor, na Gospodara, na svetost i ljepotu svega oko nas i postajemo robovi rutine. Ne smijemo dopustiti da nam sve postane rutina, a što susrećemo na svakom koraku. Stalo nam je da u ovoj zemlji bude mira, reda i prosperiteta. U njoj ima nafake i bereketa. I dovoljno Božijih blagodati. Valja nam se okrenuti radu i djelovanju, i poduzimanju onoga što je u našoj moći, gdje god budemo u prilici”, naglasio je muftija Dedović.



On je pozvao vjernike da na dostojanstven način radost bajrama podijele sa svojim komšijma, rodbinom, poznanicima i prijateljima jer će na taj način, dijeljenjem osjećanja i brige, svoj vlastiti život učiniti bogatijim.



„Mubarek dani Bajrama ostaviće u nama snažan pečat vjere, bratske širine i ljubavi. U ovim danima svjedočićemo bliskosti, pažnji i otvorenosti naših srca. Bićemo sretni zbog toga, osjećat ćemo se lijepo i sretno zbog toga. Pa makar nakratko. Biće više lijepih riječi u eteru, iskrenih poziva, posjeta i susreta, darivanja. Dani bajrama nam budu nadu i svjedočanstva da možemo biti bolji i drukčiji. Ta nas osjećanja trebaju stalno podsjećati da su mir, sloga i ljubav uvijek bolji od konflikata, razdora i mržnje”, poručio je muftija.



Tradicionalni bajramski prijem muftije mostarskog bit će upriličen večeras u Studentskom hotelu Mostar sa početkom u 19:30.





