Mostarskom aerodromu koji je, uprkos silnim subvencijama sa skoro svih nivoa vlasti, lani doživio strahovit pad putnika u odnosu na 2017. godinu, od čak 33 posto, i praktično je na aparatima, ovih dana stižu finansijske injekcije iz kantonalne i federalne kase.

Broj putnika



Tako je od ukupno 600.000 KM, koliko su mu odlučili dati iz Kantonalne vlade, omogućena isplata od 150.000 KM. Iz Federalne vlade bili su izdašniji, pa su na posljednjoj sjednici uz Aerodrom Tuzla odlučili i Mostarskom odobriti pola miliona KM.



Ovaj aerodrom lani je, prema podacima Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH, ubilježio 28.463 putnika, dok je kroz tu zračnu luku u 2017. godini prošlo njih 42.512.



Nažalost, i u ovoj godini po broju putnika Mostarski aerodrom teško drži korak s ostalima u BiH. Ubjedljivo su na začelju kolone sa svega 4.029 putnika. Poređenja radi, kroz Sarajevski aerodrom u junu je prošlo 119.205 putnika, Tuzla je zabilježila broj od 59.627, a Banja Luka od 14.190.



- Nažalost, u Mostaru imamo taj trend smanjenja broja putnika, ali vlasnik aerodroma je Grad Mostar, gdje opet imamo složenu situaciju, nepostojanje Gradskog vijeća. Međutim, apeliram i na menadžment da mogu i moraju mnogo bolje raditi, jer nije baš sve do sredstava. Mi Mostar svake godine pomažemo sa 2,5 miliona KM - rekao nam je jučer Denis Lasić, federalni ministar prometa.



U menadžmentu Aerodroma posljednjih se mjeseci trude da zračne mostove s Italijom, Poljskom i Austrijom uspostave putem irske niskotarifne kompanije „Ryanair“. Međutim, kako nam je potvrdio Marin Raspudić, direktor Aerodroma, Irci traže popuste na troškove aerodromskih usluga, umjesto klasičnog subvencioniranja kao što je to slučaj s njemačkim „Eurowingsom“.



Završiti priču



- Sada smo u nekoj fazi predugovora i do jeseni bismo trebali imati završenu tu priču, jasno, ako uspijemo ispuniti sve traženo - kazao je Raspudić, koji nije bio raspoložen iznositi više detalja o aktivnostima s „Ryanairom“.



Spašava dijaspora



Snažan šamar za Mostarski aerodrom bilo je otkazivanje letova „Eurowingsa“ tokom zimske sezone za Diseldorf i Štutgart, a jedina linija koja je ostala, prema Zagrebu „Croatia Airlinesa“, imala je slabo punjenje. Od maja, pak, avioni u Njemačku ponovo lete i, praktično, te linije spašava bh. dijaspora. Uz ove, aktivna je i linija Mostar - Bejrut te nešto čarter-letova za Italiju.





