Na tradicionalnim 453. visinskim skokovima sa Starog mosta, danas će s najljepše skakaonice na svijetu, visoke 27 metara, u Neretvu skočiti 29 skakača, potvrdio je Feni član Organizacijskog odbora Saša Oručević.

Foto: 24sata.info

Nakon obavljenog liječničkog pregleda, 13 skakača skočit će na noge, a 16 na glavu (lasta), kazao je.

Dodao je kako brojke nisu konačne jer su neki skakači javili da kasne zbog lošeg vremena.

Skokovi sa Starog mosta izvode se u dvije kategorije - na noge i na glavu (lasta). U skokovima na noge poželjno je da skakač prilikom ulaska u vodu napravi što manji pljusak (štrap) dok je u skokovima na glavu obrnuto.

Tradicija skokova seže u daleku prošlost u 16. stoljeće iz vremena gradnje samog mosta kada je malo tko u zajednici koja je brojala 4000 stanovnika znao i plivati. Prvi skok zabilježen je 1664. godine dok je formalno natjecanje ustanovljeno 1968. i otad se održava svakog ljeta.

Skokovi sa Starog mosta su jedinstveni budući da se po mnogo čemu razlikuju od figurativnih skokova. Imaju 196 pozicija koje su jednim dijelom kombinacija sporta i znanosti, a kod skokova sa Starog mosta ni jedan skok nije isti, postoji samo standard figura.

Inače, najpoznatiji i najuspješniji skakač sa Starog mosta je Emir Balić, sa 13 pobjeda, četiri druga i tri treća mjesta. Osim njega, iz starije generacije skakača valja izdvojiti Mirsada-Dedu Pašića, Benaida Kalajdžića, Jadranka i Gorana Finka, a od mlađe generacije najviše uspjeha do sada imali su Lorens Listo, Haris Džemat i Samir Zukanović.

Ako Lorens Listo i ove godine pobjedi na skokovima, što bi bila njegova 13 pobjeda, dostići će rekord legendarne mostarske laste Emira Balića.

"Ne znam hoće li biti 13. pobjeda, ali ću dati sve od sebe da izvedem što bolja dva skoka, a na žiriju je da odluči je li to najbolja mostarska lasta. Ja se nadam da je to 13. pobjeda jer bi to značilo prestanak mog aktivnog natjecanja", kazao je ranije Listo u izjavi za Fenu.

Generalni pokrovitelj ovogodišnjih skokova je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, sportski partner je Olimpijski komitet BiH, a skokove su i ove godine podržali Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanske županije i mnogi drugi sponzori.

( FENA)