Vijest da će uprava Aluminija d.o.o. Mostar ove sedmice podnijeti ostavku našla se na oštrom udaru kritika, pogotovo hrvatske javnosti u BiH.

Korisnici društvenih mreža, mahom nezadovoljni zbog situacije u kojoj se našao posrnuli mostarski gigant, prozivaju upravu i traže krivca.

Tako građani pitaju: "Gdje je spasitelj Mijo Brajković, uživa li plodove Aluminija u Zagrebu", aludirajući na bivšeg generalnog direktora Aluminija.

Pojedini direktno optužuju predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića, dok drugi poručuju: "Na mostarskim Barama tražite krivca, on vas prevozi žedne preko vode...".

Interesantnu poruku građani imaju i za aktuelnu upravu ovog preduzeća: "Miševi prvi napuštaju brod". Ne manjka ni savjeta: "Prije ostavke podnesite fakture prodatog Aluminija, vaše troškove, troškove reprezentacija i nagrada itd", "Prodajte nekretnine dosadašnjih direktora i njima bliski suradnika, imat ćete vlastitu struju narednih 100 godina".

Pojedinci kategorično poručuju: "Rasulo, to treba ugasit pothitno jer taj dug niko ne želi sanirat niti može".

Jedan od komentara na vijest da uprava Aluminija podnosi ostavku glasi: "Otpremnine su si isplatili pretpostavljam, kao i svi prije njih".

Posebna polemika odnosi se na tezu HDZ-a BiH i stranačkog predsjednika Čovića o ugroženosti Hrvata u BiH. Tako jedan korisnik piše:

"Je li vam sad jasno što je to nacionalni interes Čovića i HDZ-a i kako vas Bošnjaci ugrožavaju i preglasavaju? Ko vas to dovede na rub propasti braneći i štiteći nacionalni interes 'ugroženog' hrvatskog naroda u Federalnom dijelu BiH??? Pogledajte bar sada što to posjeduju oni koji pričaju o 'ugroženosti' hrvatskog življa na prostorima Federacije BiH, a što to dobiste vi koji samo želite da pošteno zarađujete komad hljeba za svoje obitelji. Nije rješenje problema u Sarajevu, nego tu u Mostaru i stožeru stranke HDZ-a na ćelu sa Čovićem. Oni su postavljali upravne odbore i direktore Aluminija, krčmili imovinu firme i bezobrazno izvlačili novac za lične i stranačke potrebe. Zadužili Aluminij do grla pa je sada dug veći nego što je stvarna imovina i vrijednost firme".

Na to mu drugi korisnik odgovara kako su Aluminij "opljačkali Domoljubi, to i ptice na grani znaju. Bilo bi lijepo te domoljube smjestit iza brave jedno 40 godina".

Odgovoru na ovu konstataciju glasi: "Prvi Mijo Brajković, pa onda po redu - vrh KRDEZA, i ostali sitni krimosi i neradnici!".

Građani očekuju od Tužilaštva BiH da pokrene slučaj "Aluminij" i poručuju: "Neko ga je uništio... Nisu Eskimi ni Bugari".

Pojedinci su imali zamjerke na nacionalni ključ prilikom zapošljavanja u nekadašnjem mostarskom gigantu, pa kažu da uprava umjesto da se obraća Vladi FBiH treba da se obrati "Miji Brajkoviću i Draganu Čoviću za to. Sve radnike koji nisu katolici otpuštani su iz kombinata".

"Svu tehnologiju su u ratu pokrali i preselili u Šibenik. Na prste jedne ruke se mogu nabrojati muslimani radnici, 99 posto u Hrvati, a sad kukate u Sarajevu i Federaciji", jedan je od komentara u tom kontekstu.

Mnogi komentarišu i da uporedo sa krahom Aluminija, sa radom počeinje Televizija Herceg-Bosna, te konstatuju:

"Eto prilike za onu novu televiziju RTVHB da i oni nešto uživo prenose".

