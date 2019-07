Federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo i direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović sa suradnicima posjetili su Regionalnu deponiju čvrstog otpada u Mostaru kojom upravlja JP Deponija d.o.o Mostar, gdje su se sastali s ministrom trgovine, turizma i zaštite okoliša u Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona Ajdinom Teletovićem.

Foto: FENA

Đapo i Ajdinović su ovom prilikom razgovarali s upravom JP Deponija d.o.o. Mostar i informirali se o trenutnom stanju u oblasti upravljanja komunalnim otpadom i problemima identificiranim u proteklom periodu, a koji se odnose na funkcioniranje same regionalne deponije u Mostaru.



Inače, zbog navoda o prisustvu piralena i drugih otrovnih materija i različitih vrsta otpada koje se nezakonito i nepropisno odlažu na ovoj deponiji, bilo je blokirano odlaganje svih vrsta otpada. Nakon što su od svih relevantnih institucija date garancije da će na deponiji u Mostaru biti odlagan samo komunalni otpad, deblokiran je njen rad. Proces pregledanja i selektiranja usporio je odlaganje otpada, pa je do sada iz gradskih ulica uklonjena jedna trećina nagomilanog otpada, što i dalje predstavlja veliku opasnost po zdravlje i život građana.



U međuvremenu je došlo i do kvara na sortirnici tako da se trenutno otpad gomila, a ne odlaže. Ministrica Đapo je insistirala na hitnom poduzimanju dodatnih napora kako bi ovaj problem bio riješen i kako bi nagomilani otpad bio uklonjen.



Zatražila je da bude pojačan inspekcijski nadzor upravljanja medicinskim otpadom i pripremljen izvještaj kojim bi bilo utvrđeno da li se ova vrsta otpada odlaže u skladu sa zakonom definiranim procedurama. Prema relevantnim zakonima, za upravljanje otpadom nadležni su kantoni, a u slučaju Mostara Gradska uprava i resorno kantonalno ministarstvo.



Na sastanku s kantonalnim ministrom Teletovićem, razgovarano je o stanju u oblasti okoliša i turizma u ovom kantonu, a ministri su zaključili da je neophodno intenzivirati suradnju i razmjenu informacija između ova dva ministarstva kako bi bilo unaprijeđeno stanje u ovoj oblasti, saopćeno je iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.





