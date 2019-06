Koordinacija boračkih udruženja Grada Mostara i ove će godine, a povodom 26. godišnjice deblokade Mostara i oslobađanja bjelopoljske kotline od hrvatskog agresora, ovaj značajan datum za BiH i opstanak Bošnjaka u Hercegovini, prigodno obilježiti.

Foto: 24sata.info

Ratni komandant i dobitnik priznanja Zlatni ljiljan Suad Muhamremović na današnjoj konferenciji za medije podsjetio je da je Mostar od 9. maja do 30. juna 1993. bio u potpunoj blokadi.



Oko 50 hiljada ljudi bilo je praktično zarobljeno bez hrane, struje i vode. Stanje je bilo na granici kritičnosti. Vojska nije imala resurse neophodne za borbene aktivnosto, a posebno teško stanje bilo je kada je riječ o teškim ranjenicima. A njih je, kako reče, iz dana u dan bilo sve više, jer se vodila žestoka borba.



- Sami smo sve planirali, sami smo pribavili sredstva i sami smo se oslobodili. To je bila operacija “biti ili ne biti“. I to je jedna od najblistavijih pobjeda koje smo imali u ratu. Kao i kod svih dejstava, nažalost nije moglo bez žrtava. Najteže nam je palo što smo ostali bez komandanta Midhada Hujdura – Hujke. On je bio na čelu kolone koja je krenula da deblokira grad. Niko se u toj akciji nije štedio. Svi su bili na liniji fronta i doživjeli euforiju nakon velike pobjede, rekao je Muharemović.



Poručio je kako im je želja da se na ovaj način prisjete svih tih događaja, kazavši kako će nastojati da obilježavanje godišnjice urade na što dostojansveniji način, uz što veću animaciju svih onih koji su učestvovali u tim borbenim operacijama.



Ratni komandant i također jedan od zlatnih ljiljana i ključnih ljudi prilikom deblokade Semir Drljević Lovac rekao je da nažalost i 30. juna nije moglo bez žrtava. Ostalo je, kaže, i dosta invalida, ali je pokazana izuzetna hrabrost i ljudi su spašeni.



- Danas su demobilisani borci nažalost najzapostavljeniji, rekao je, te se prisjetio briljantne operacije:



- Rade se i naučni radovi o njoj. Odnos snaga je bio značajno na strani agresora. Nama su davane male šanse. Na ovim današnjim kladionicama, na nama bi bio visok koeficient. Bili smo izolovani. Bili smo u getu. Jedan je bio kazan hrane za vojsku i civile. U principu svi smo bili mršaviji za po 20 kilograma. Nismo imali kontakt sa bilo kim. Nama i Žepi su avioni bacali hranu iz zraka kao ribicama. Bili smo mladi i u tom vremenu znali da među nama ima političkih gov... Razotrkivaju se. Politika vazda truni. Ali to je njihova stvar, rekao je.



O planiranju veličanstvene operacije u Bijelom Polju, govorio je Sudo Marić, kazavši da je bitka za deblokadu jedna od najbriljantnijih i najslavnijih vojnih operacija.



Program obilježavanja započet će šahovskim turnirom, potom će se brojni prisjetiti puta spasa preko planine Glogovo. Na Glogovu će se na jarbolu podići zastava Armije RBiH. Potom će se odati pošta palim borcima u Podharemu, a zatim i na Šehitlucima.



Nakon toga po prvi put otkrit će se spomen ploča na kući u kojoj je planirana kompletna operacija deblokade Mostara.







Sve će završiti prigodnim programom i časom historije kod Osnovne škole u Bijelom Polju. Prisutnima će se obratiti Šerif Špago a manifestaciji će prisustvovsti i ministar za pitanja boraca FBiH Salko Bukvarević.





(24sata.info)