Na prvi dan ljeta stara gradska jezgra Mostara prepuna je turista, među kojima mnogi uživaju u kupanju u Neretvi i sunčanju ispod Starog mosta, javlja Anadolija.

Foto: AA

Temperature koje prelaze 32 Celzijeva stupnja su više nego dobar razlog da mnogobrojni građani Mostara i turisti osvježenje potraže u ledenoj Neretvi, ali i "dobiju boju" sunčajući se na platou ispod Starog mosta.



Mostarski ćalopek (vrućina) na prvi dan ljeta u Mostaru poseban je i za brojne turiste koji dolaze iz raznih krajeva svijeta. Mnogobrojni se fotografiraju kod UNESCO-ovog zaštićenog spomenika, uživaju u sladoledima i osvježavajućim napitcima uz neizostavnu tradicionalnu kafu s pogledom na Neretvu i skokove sa Starog mosta koje za turiste posebno izvode mostarski skakači.



Roman Kos iz Slovenije na proputovanju kroz Bosnu i Hercegovinu svratio je sa svojim prijateljima u Mostar, kako bi im pokazao ljepote stare gradske jezgre i Starog mosta.



- Mostar je zaista divan grad i kad sam god u prilici dođem ovdje i rado pokažem ove ljepote svojim prijateljima - kaže Kos.



On ističe kako je za njega Mostar poseban grad iz više razloga i kako ga je zavolio prije nego što ga je ikada i posjetio.



- Ovdje je moj otac služio vojsku i on mi je mnogo pričao o Mostaru, tako da sam ga zavolio prije nego što sam ga i posjetio prvi put. No, od kada sam grad upoznao redovito dolazim kad sam god u prilici. Rado dovedem i svoje prijatelje i pokažem im ljepote ovog grada. Danas je prvi dan ljeta i moji prijatelji su imali priliku vidjeti prvi put uživo skok mostarskog skakača sa Starog mosta , što je zaista posebno - kaže Kos.







Direktor Turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) Andrija Krešić ističe kako se očekuje da će ovogodišnja sezona u Mostaru i HNK biti rekordna po broju posjeta.



- Sezona je krenula punim jekom kako u Mostaru tako i u čitavom kantonu. Predsezona je bila odlična i s punim pravom očekujemo da će sezona biti bolja nego ikada - kaže Krešić.



Prema svim pokazateljima, kako tvrdi, ovogodišnja sezona bi trebala oboriti sve rekorde na zadovoljstvo svih, jer za to postoje brojni preduvjeti.



- Prema objavama medija i agencijama Hercegovina je kao destinacija na četvrtom mjestu, što puno znači za ljude u Europi koji planiraju putovanja. Kad se u svijetu vidi kako je Hercegovina visoko rangirana kao destinacija jasno je da će to biti veoma važan faktor koji će se odraziti na ovogodišnju sezonu i povećati broj dolazaka gostiju - pojasnio je Krešić.





(AA)