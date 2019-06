Četvrti Mostar STEAM Team sajam, na kojemu su predstavljeni rezultati devetomjesečnog druženja više od 170 učenika iz 17 osnovnih škola, održan je u srijedu u Američkom kutku i dvorištu iza Gimnazije Mostar, priopćili su organizatori.

Osim izložbe radova, brojni posjetitelji su probali kreativne, edukativne i tehnološke resurse Kutka (Creative Desk i MakerSpace Desk), razgovarali na engleskom jeziku s ljubaznim volonterima iz SAD-a (Talking Booth i Quiz Hub) te se okušali u The Whisper Challenge (Šapat izazov) i mnogim drugim zabavnim igrama tipičnim za američku kulturu: Simon Says, Telephone, Charades, Pin the Tail on the Donkey, Duck Duck Gray Duck i mnogim drugima.

Četvrti ciklus Mostar STEAM Team programa za učenike 8. i 9. razreda osnovnih škola iz Mostara i okoline trajao je od listopada 2018. do lipnja 2019. i okupio je 8 timova (Šesta osnovna škola, O.Š. "Petar Bakula, O.Š. "Mustafa Ejubović - Šejh Jujo", O.Š. "Antun Branko Šimić“, Četvrta osnovna škola, O.Š. "Ivan Gundulić", O.Š. Bartol Kašić, O.Š. Bijelo Polje, O.Š. Zalik, O.Š. „Ilija Jakovljević“, O.Š. Čapljina, O.Š. Ilići, Treća osnovna škola, O.Š. "Mujaga Komadina“, O.Š. Vrapčići, O.Š. Gnojnice i Međunarodna osnovna škola).

Veseli i marljivi učesnici su – pod krilaticom "Istražuj i stvaraj!" – sudjelovali u 40 interaktivnih radionica: Meet&Play u kojima su istraživali tehnološke, kreativne i edukativne resurse Kutka, zatim radionicama fotografije i foto-uređivanja, audio produkcije, video produkcije, te radionicama 3D modeliranja.

- Mostar STEAM Team program mi se veoma svidio jer smo naučili mnogo o tehnologiji te upoznali prijatelje iz 17 različitih škola. Preporučila bih ovaj program svima - podijelila je svoje pozitivne utiske Amila, jedna od sudionica programa.

