Foto: 24sata.info

Čini se kako je Mostar postao prava svjetska atrakcija. Osim što se njegovo ime može često pronaći na top ljestvicama najpoželjnijih turističkih destinacija u svijetu, sada je zahvaljujući smeću ponovo postao tema svjetskih novinskih agencija i medija.



Tako je priču o mostarskom smeću prva u svijet plasirala agencija Associated Press objašnjavajući kako mostarska komunalna poduzeća ne odvoze smeće danima, te kako gradu prijeti ekološka katastrofa. Cijeli tekst upotpunila je prigodna galerija fotografija nastala na mostarskim ulicama prepunim otpada.





''Nenaplaćeno smeće gomila se na ulicama Mostara, u južnom gradu Bosne i Hercegovine - jednoj od glavnih turističkih destinacija balkanske zemlje - budući da su stanovnici počeli blokirati pristup jedinom gradskom odlagalištu, ustrajavajući kako to predstavlja ozbiljne zdravstvene i ekološke rizike''



AP je u svom tekstu pojasnila problem odlagališta otpada, štetnost zagađenosti mulja te razjasnila razloge zbog kojih su životi prosvjednika ugroženi. Također, podsjeća kako je ekološka situacija u BiH općenito veoma loša.



''Demonstracije u Mostaru jedan su od sve većeg broja ekoloških prosvjeda u Bosni i Hercegovini, koji imaju lošu provedbu zakona o zaštiti okoliša'', navodi se na kraju.



Naslove poput ''Mostar preplavljen smećem'' objavili su neki od najvećih svjetskih medija, poput Washington Posta, New York Timesa, ABCNewsa i mnogih drugih što je izazvalo veliku pažnju na Twitteru.



(Bljesak.info)