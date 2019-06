Deponija Uborak kod Mostara ostaje u blokadi.

Foto: 24sata.info

Naime, građani ne pristaju na inicijativu Grada Mostara prema Vladi FBiH, da se pronađe druga lokacija za deponiranje krupnog otpada i izgradnju nove regionalne deponije na području Grada Mostara. Oni su nezadovoljni jer u sporazumu koji im je ponuđen, nisu navedeni konkretni datumi.



- Ljudi koji po nesnosnoj vrućini osmi dan dežuraju ispred deponije Uborak ne pristaju na dogovor bez konkretnih datuma o izvršavanju obaveza od strane Gradske uprave i datuma izmještanja deponije. Smatraju da bez dogovorenih datuma, nema načina kontrole dogovorenog i boje se da bi se njihova agonija života u nemogućim uslovima u blizni deponije mogla nastaviti godinama. Već su ranije bili izgrani i izgubili su povjerenje, navedeno je iz Inicijative.



Inicijativu je ranije predstavio gradonačelnik Ljubo Bešlić na nakon sastanka s predstavnicima građanske inicijative ''Jer nas se tiče''.



''Grad je izašao u susret koliko je mogao i poslat ćemo zajedničku inicijativu prema Vladi Federacije da nam pomognu oko ovoga. Sada ćemo nakon sastanka otići do stanovnika koji prosvjeduju na Deponiji da vidimo njihovo mišljenje'', rekao je Omer Hujdur iz inicijative građana "Jer nas se tiče".



Građani su međutim odbili takav prijedlog i time rekli i šta misle o Hujduru i inicijativi "Jer nas se tiča", a koja je danas očigledno bila u službi spašavanja gradske vlasti.



No i jedni i drugi doživjeli su potpuni debakl, a vlast u Gradu pokazala je svu svoju nesposobnost i dugogodišnji nerad koji je doveo do ekološke katastrofa.



Građani se s pravom pitaju šta radi peet komunalnih preduzeća u gradu te zašto direktori ne podnesu ostavke. Smeće na ulicama je, kažu građani, ogledalo rada lokalnih HDZ-a i SDA koji bez izbora gradom upravljaju već preko 10 godina. Ogorčeni građani pozivaju i visokog predstavnika da smijeni Ljubu Bešlića sa pozicije gradonačelnika.





(24sata.info)