Gradska uprava Mostara pokrenut će inicijativu prema višim nivoima vlasti, kako bi se deponija Uborak uskoro zatvorila i mostarska deponija premjestila na neku drugu lokaciju.

Foto: 24sata.info

Grad je, također, spreman ispuniti i veliku većinu ostalih zahtjeva građana sa sjevera, a sve s ciljem kako bi se odblokirala deponija.



Konačan odgovor mještani će dati za sat, nakon što održe svoj sastanak, na koji su predstavnici sa ponuđenim sporazumom Gradske uprave otišli maločas.



Načelno smo se dogovorili. Predstavnici sada to moraju provjeriti sa stanovništvom. Vjerujem da će u Vladi FBiH biti razumijevanja za ovaj problem.



- Dobili smo nalaz Federalne inspekcije u kojem jasno piše šta se zabranjuje, a šta naređuje na deponiju. Nadležni inspektori u Gradu Mostaru u narednih deset dana izvršit će kontrolu svih vlasnika subjekata koji se bave preradom i distribucijom mesa i mesnih prerađevina. Dogovorili smo i da ćemo Kantonalnom ministarstvu zdravstva da se provjeri način odlaganja medicinskog otpada. Federalna inspekcija izvršit će zakonsku kontrolu onoga što smo dogovorili danas, rekao je Bešlić.



Podsjetimo, transport smeća iz Mostara krenuo je danas pravcu Jablanice. Naime, Mostarski ‘Komos’ je sklopio sporazum sa komunalnim preduzećem iz Jablanice o privremenom odlaganju smeća i otpada iz Mostara.



No veliki broj nezadovoljnih Jablaničana obustavio je odvoz.



Zastupnika SDP-a u Hercegovačko-neretvanskom kantonu Ismet Lulić kaže da ovo direktno ugrožava interese stanovnika općine, te očekuje hitnu reakciju nadležnih, ali i ostavke onih koji su učestvovali u ovom.



- Građani Jablanice neće biti žrtva dobro plaćenog bezvlašća u Mostaru u kojem uživaju SDA i HDZ. Umjesto da rješavaju problem, oni su ga odlučili premjestiti u Jablanicu. Ukoliko se ovaj problem s kojim smo se suočili ne riješi pod hitno, bit ćemo primorani primijeniti iste mjere kao što su to uradili Mostarci s deponijom "Uborak" – poručuje Lulić.





(24sata.info)