Centralna manifestacija klanjanja Bajram namaza za područje Mostarskog muftijstva održana je jutros u Stocu.

Foto: 24sata.info

U prepunoj džamiji bajramsku hutbu je održao i bajram namaz predvodio mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović.



Na ovaj način u ovom mubarek jutru naglašen su značaj i uloga Sultan-Selimove (Careve) džamije u proteklih pet stotina godina njenog postojanja. Klanjanje bajram namaza samo je jedan u nizu kulturno vjerskih događaja kojima će Islamska zajednica obilježiti ovaj značajan jubilej.



- Ta historija obavezuje, podsjeća i motivira nas da budemo ustrajni u čuvanju emaneta vjere, grada, tradicije i naših običaja. Podsjećamo se da je 1519.godine izgrađena ova džamija da služi muslimanima kao rasadnik islamske vjere, prosvjete, pismenosti i kulture. Riječ je o pet stotina godina institucionalnog tumačenja islama u ovome gradu, naglasio je muftija Dedović.



- Čuvajmo to, jer time čuvamo red i poredak među nama i u našoj zajednici. Učvrstimo naše džemate. Poštujmo red, prihvatajmo jedni druge. Ne razilazimo se. Prevazilazimo podjele po bilo kojoj osnovi među nama. Nas ovdje zajednička sudbina života obavezuje da budemo posvećeni jednome cilju. Taj cilj je da budemo zreo politički narod koji svoju sudbinu drži u svojim rukama. Zato je važno da iskazujemo sve oblike međusobne solidarnosti, zajedništva i razumjevanja, rekao je u nastavku hutbe.



Na tom putu, primijetio je, od velikog su značaja blagodati koje je svakom vjerniku ponaosob donio mubarek mjesec ramazan kao svojevrsni oblik tjelesnog i duhovnog pročišćenja, koji je ljude oslobađao od stega opore svakodnevnice i opterećenja života.



- Bili smo posvećeni sebi i pravim istinskim vrijednostima vjere i morala. Zaoukupljala nas je misao da činimo što više dobročinstva, da govorimo lijepo s ljudima, da lijepo mislimo o ljudima, da se što više družimo i otvaramo jedni prema drugima i jedni druge ispomažemo. Time smo nadilazili podozrenja, podjele i ružnu klimu nepovjerenja i sve prisutniju udaljavanja među nama, kazao je.



Istaknuvši da su bosanskohercegovačkom društvu potrebne promjene u okruženju koje sve više ne mari za prave vrijednosti, krši Božije propise i svodi vjeru na formalizam muftija je pozvao okupljene vjernike da istrajavaju na istini i dobroti.



- To iziskuje napor i žrtvu i nije lahko izboriti se sa svim kušnjama u okruženju koje ne promoviše prave moralne vrijednosti. Ali, naš put je jasan, rekao je.



On se osvrnuo i na bitnost njegovanja ljubavi prema rodnom zavičaju i kućnom pragu.



- Zemlja nam je važna, grunt nam je bitan, treba to s generacije na generaciju prenositi, i utvrđivati ga u svakoj prilici. Rodna zemlja treba čovjeka, a čovjek treba zemlju. Njeni plodovi i mirisi nigdje nisu kao kod kuće sočni i pitomi, naglasio je.



Na kraju je kazao kako su svima u Bosni I Hercegovini potrebni mir, sigurnost, ljubav i poštovanje čovjeku – građaninu ove zemlje.



- Svi ljudi i narodi ove zemlje trebaju biti okupljeni oko tih vrijednosti. Dominacija jednih nad drugima, segregacija i isključivost ne mogu biti koncepti na kojima se gradi ova, od pamtivjeka, slobodna i po različitostima prepoznatljiva evropska zemlja. Udružimo te različitosti, nek one budu prednost. Ima u njima dovoljno snage i mudrosti da ova zemlja i ovo naše bosansko-hercegovačko društvo krenu naprijed. Svima je to u interesu, u bajramskoj hutbi održanoj u Stocu poručio je muftija Dedović.



Na području Muftiluka mostarskog bajram-namaz se klanjao u 147 džamija i mesdžida. Najveći broj vjernika u Mostaru klanjao je u dvorani USRC Midhad Hujdur – Hujka, gdje je bajram predvodio glavni imam Medžlisa IZ-e Mostar, Dino ef. Maksumić.



Tradicionalni bajramski prijem muftije mostarskog za zvanice će biti upriličen istog dana u Studentskom hotelu Mostar sa početkom u 19:30.





(24sata.info)