Iz mreže Naše društvo ponovo su, ogorčeni odnosom gradskih čelnika, a u ovom slučaju i čelnih ljudi Vodovoda u Mostaru, od gradonačelnika Ljube Bešlića i njegovih saradnika, zatražili ostavke.

Razlog je mulj koji se pojavio u blizini prečistača otpadnih voda u južnom dijelu grada, koji prema tvrdnjama Marina Bage i Huseina Oručevića, nastaje usljed neznanja osoba zaposlenih na prečistačima, tačnije zbog neprovođenja procedura koje nalažu i zakoni. On u sebi, tvrde oni, sadrži četiri opasne tvari, mešu kojim i kancerogeni piralen.



- Javnost sa tim mora biti do kraja upoznata. Bojimo se i da smo za sve kasno saznali i da našim zrakom, vodom i tlom uveliko kolaju ove opasne materije, rekaoje Husein Oručević.



Marin Bago je podsjetio da je nakon nedavnih krivičnih prijava protiv Ljube Bešlića i načelnika odjela u Gradskoj upravi, a zbog nesavjesnog rada i trošenja u oblasti komunale, tužilaštvo počelo raditi, ali i da se SIPA, nije željela “miješati“, te je ovom prilikom nadležne u ovoj agenciji pozvao da se makar uključe po pitanju novih problema.



Institucije su nešto morale uraditi, jer su imale saznanja i konkretne podatke o svemu. Najviše brine to što je informacija prošla sve filtere i na kraju došla do nas. Stanje je ozbiljno, a institucije šute. Zahtijevna procedura upravljanja prečistačima se ne poštuje, rekao je Bago.



Tvrdi i da su nadležni u Gradskoj upravi, a posebno zapoelni u Vodovodu morali unati šta se dešava.



- Sumnjamo da se sve svjesno prešućivalo zbog čega smo možda već sad dobro zatrovani. Nadležni su saučesnici možda u nekim oboljenjima naših sugrađana. Građane ovim putem upozoravamo da budu oprezni, a od menadžmenta Vodovoda, gradonačelnika Bešlića i njegovih saradnika, tražimo ostavke, rekao je Bago.



Oručević je podsjetio da se radi o četiri opasne materije, čiji su postoci visoko premašili dozvoljeni nivo. Upitao je i šta će dalje biti sa muljem.



- Da li neko u Gradskoj upravi ili među ljudima koji rade na postorijenjima, znaju šta će biti sa muljem? Da li postoji način da se on odloži i nestane bez posljedica? Željeli bismo dobiti odgovore na ova pitanja. Moram da kažem i da ove materije u slučaju da se procedura provodi na način određen zakonom, nisu opasne po građane. U protivnom su – ekološka bomba. Zbog toga tražimo hitnu i stručnu istragu. Apelujemo i na vlade FBiH i HNK, kao i na nadležne inspekcije da se utvrde postoci toksičnih materija, rekao je Oručević.



Bago je kazao i da je u 2018. na području HNK-a registrovano 1300 oboljelih od karcinoma, a da je taj broj osam godina ranije bio mnogo manji.



- Službeni podaci govore da je 2010. u HNK bilo 300 osoba oboljelih od karcinoma, kazao je Bago.



Oručević je upitao i da li uposleni na postrojenjima imaju redovne medicinske preglede i šta se dešava sa njima. Tvrdi i da jedan litar supstance koja je utvrđena uništava deset milijardi kubika vode i zemljišta.



Zaposelne osobe u tom prostoru već su tražile medicinsku pomoć. Neki su ranije podnijeli ostavke. Zbog toga ćemo političarima odavde odaslati političku poruku. Puštate da sve prolazi nekažnjeno, nesavjesno rukujete novcem, nekvalitetno izvodite radove...



Gospodo iz HDZ-a i SDA, kažete da vučete legitimitet iz posljednjih općih izbora... Zbog toga morate znati da ovaj problem ide u paketu sa tim legitimitetom. Obraćamo se vašem članstvu uključujući kolektivnu i individualnu odgovornost. Stanje je alarmantno. Ako gospodin Bešlić smatra da je riječ o problemu koji je banalan, pozivamo ga da zajedno sa kolekama ode do mulja i tamo provede nekoliko sati, a mi ćemo to rado snimati dronom, poručio je Oručević.



O ekološkoj bombi u naselju Rasoje u neposrednoj blizini deponije Uborak, govorio je mještanin Nijaz Hodžić.



- Odavno primjećujemo da je potok koji protiče pored naših domova zamučen crnom bojom. To se ranije nikad nije dešavalo. Zbog problema sa kojima se godinama nosimo i usljed kojih nas rijetki žele i čuti, uskoro namjeravmo svojim tijelima blokirati rad deponije, poručio je Hodžić.





