Poznati bosanskohercegovački fotograf Dženad Džino predstavio je u svom novom videu nevjerovatni pogled na kanjon Neretve iz ptičije perspektive ili zeleni kanjon, kako ga je nazvao.

Screenshot: Youtube

Fasciniran prizorima u ovom dijelu naše zemlje, Jablaničanin je kroz još jedno djelo promovisao ljepote BiH. Zbog toga ga često nazivaju ambasadorom BiH.



"Kanjon Neretve od Jablanice do Grabovice je možda najinteresantniji i najljepši dio puta od Sarajeva do Mostara. Smaragdna boja Neretve, dominantne stijene koje se uzdižu visoko u nebo, a sve to pokriveno bujnom vegetacijom, jednostavno će vas ostaviti bez daha", riječi su kojima Džino opisuje svoj video.



Bh. fotograf je svoja dva dana istraživanja kanjona Neretve od Jablanice do Grabovice pretočio u 4,5-minutni video koji osvaja korisnike društvenih mreža.



Sudeći prema njihovim komentarima, Jablaničanin je ponovo nadmašio sam sebe.







(Klix.ba)