Prva epizoda animiranog serijala "Obitelj Grabo", koji na jedinstven način govori o korupciji u bh. društvu, premijerno je prikazana na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Foto: FENA

Prvi je to u nizu od deset kratkih animiranih filmova nastalih u produkciji portala Bljesak.info kojima se želi podignuti svijest javnosti o korupciji u bh. društvu i upozoriti na sve negativnosti koje ta pojava nosi sa sobom.



Urednik portala Bljesak.info i scenarist animiranog serijala "Obitelj Grabo" Berislav Jurič kazao je kako su ljudi u BiH zasićeni pričama o korupciji na način na koji je to do sada rađeno te da produkcijom animiranog filma pokušavaju o tom problemu progovoriti na nov način.



- Ovo ne bih da se gleda samo kao crtić, nego da ovo bude jedna vrsta upitnika svima nama. Dakle kakva je naša uloga u korupciji i koliko smo mi u biti ta karika koja tu korupciju čini nesalomljivom, jer svi smo počeli šutjeti na ono što se događa oko nas i lagano smo počeli prihvaćati korupciju kao pravilo života i kao nešto bez čega se ne može živjeti u BiH - ocijenio je Jurič.



Dodao je kako u BiH nema volje da se nešto riješi budući da država BiH, kako je kazao, djeluje kao jedno poduzeće sa tri podružnice u kojem se "po nekakvim utvrđenim i neutvrđenim pravilima novac raspodjeljuje onako kako to poslodavcima paše".



Od crtića očekuju da se "svako od nas zapita kakva je naša uloga u svemu tome i je li vrijeme da prekinemo šutnju".



- Sve što se događa s novcem u BiH, događa se s našim novcem. Trebali bismo početi razmišljati u tom pravcu da je to sve naš novac i da oni ne mogu raditi s našim novcem šta oni misle - poručio je Jurič.



Uz promociju animiranog filma održano je i predavanje o korupciji u BiH, na kojem su pored urednika Bljeska govorili i novinar Centra za istraživačko novinarstvo Azhar Kalamujić i ekonomski analitičar i stručnjak za pitanja korupcije Aleksandar Draganić.







(24sata.info)