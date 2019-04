U organizaciji SKPD Prosvjesta u Ćorovića kući u Mostaru večeras je upriličen tradicionalni Vaskršnji prijem.

Prikladnim programom Prosvjeta je željela podijeliti vaskrsno slavlje sa dobrim ljudima Mostara, koji su između ostalog imali priliku vidjeti i radove poznatog umjetnika Seada Vladovića - Gučea za koga kažu da je po rođenju slikar, po porijeklu Hercegovac, a po opredjeljenju internacionalac. Predsjednik Prosvjete Gorac Kosanić rekao je da mu veliko zadovoljstvo predstavlja odziv sugrađana svih religija na večerašnji prijem.



- Cilj Prosvjete i jeste okupljati ljudi i Mostaru vratiti zajedništvo kakvo ga je nekad krasilo. Mi to možemo i hoćemo. Ima mnogo dobrih ljudi oko nas i to nas čini sretnima. Svaki praznik je veliki ako ga dijelimo sa dobrim ljudima, i to je ono čemu težimo, rekao je Kosanić.



Predsjednik Koordinacije srpskog naroda Mostar Dušan Golo rekao je da je Vaskrs najveći hrišćanski praznik, koji se slavi u porodici.



- Praznuje se tri dana, nedjelju, ponedjeljak i utorak, a crvena jaja koja bojimo simboliziraju krv, opisao je Golo.



Na pitanje kako Pravoslavci odnosno Srbi danas u Mostaru dočekuje blagdan rekao je da je problema mnogo i da se sve to održava i na prazničnu atmosferu.



- Bezbjedosno stanje je dobro već godinama, ali sve ostalo nije dobro. Tokom posljednjih 20 godina ne mičemo s mjesta. Nalazimo se na marginama. Borimo se da pomaknemo stvari s mrtve tačke, ali ne uspijevamo jer političke stranke koje vladaju u ovom kantonu na tom ne rade ništa, dodao je Golo.



Nastupila je i pjevačka etno grupa Sveti Dimitrije iz Nevesinja.

