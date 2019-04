Predstava "Mušica" Angela Beolca Ruzzentea, u režiji Silvije Vadla, u izvedbi ansambla Gradskog kazališta Sisak i Doma kulture Kristalna kocka vedrine, četvrta je predstava koja je odigrana u konkurenciji ovogodišnjeg festivala "Mostarska liska 2019".

"Mala liska" za najboljeg glumca/glumicu sinoć je jednoglasnom odlukom Stručnog žirija otišla u ruke glumca Filipa Detelića.



"Drago mi je apsolutno. Među nas četvero predivnih kolega, s kojima jednostavno obožavam biti na sceni, i među takvim kolegama, prijateljima biti izabran za nešto posebno, onda normalno da je čast, sreća i zadovoljstvo", istaknuo je Detelić i napomenuo kako ne igra prvi put u Mostaru, ali je prvi put na festivalu "Mostarska liska" što ga dodatno čini sretnim.



Detelić je zajedno s glumcima Markom Hergešićem, Natašom Kopeč i Ivanom Grčićem, na scenu donio pitku komediju, čija je tematika bračni život, ljubav i sve što ona nosi sa sobom. Komedija koja preispituje snagu takvog temelja društva kao što je to brak i dolazi do jasnog zaključka da se nikakav kalup i model ne mogu primijeniti na ljudske emocije.



Večeras je na rasporedu peta predstava u konkurenciji festivala "Mostarska liska 2019". Riječ je o predstavi "Narodni poslanik", autora Branislava Nušića, u režiji Alena Muratovića.



Predstava je nastala u koprodukciji Oxygen Production i Bosanskog kulturnog centra Sarajevo koji su okupili neka od najboljih glumačkih imena Bosne i Hercegovine. Glumačku postavu čine Izudin Bajrović, Amra Kapidžić, Nadine Mičić, Vedran Đekić, Ermin Sijamija, Dženita Imamović-Omerović, Sead Pandur, Maja Salkić i Aldin Omerović.



"Nušićev 'Narodni poslanik' svojevrsni je i uvijek aktualni osvrt na društvo u kojem živimo. On se može nazvati i bezvremenskim piscem, što ga svrstava u svojevrsne klasike. Tačno u centar pogađa mentalitet i duhovno stanje čovjeka koji živi na ovim našim prostorima. Njegovi likovi su autentični, živi i u mnogima se i sami ogledamo. Zato i jeste jedan od najaktuelnijh dramskih pisaca i dan danas", zapisao je o predstavi redatelj Alen Muratović, priopćeno je iz Narodnog pozorišta Mostar.

