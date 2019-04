Svečanom akademijom Karađoz-begova medresa danas je ispratila 374. generaciju maturanata i maturantica, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: AA

Da se radi o velikom događaju na svečanosti u sportskoj dvoranu USRC "Mithad Hujdur – Hujka“, pokalazili su svojim dolaskom pored roditelja, rodbine i učenika i visoki dužnosnici iz javnog političkog, kulturnog i vjerskog života u Mostaru.



Direktor Karađoz-begove medrese profesor hafiz Aid Tulek ponosno naglašava da su ove godine promovirana 72 maturanta i da je 374., odnosno 21. generacija nakon reaktiviranja rada medrese jedna od najboljih i najbrojnijih generacija.



"Postigli su izvanredne rezultate u svom četverogodišnjem školovanju na svim poljima. U ovoj generaciji su kantonalni prvaci iz bosanskog jezika, hemije i dva puta na nivou kantona su prvaci iz matematike. Ovdje su prvaci sa sportskih takmičenja, a izvanredni rezultati su postignuti i na polju debate. Drugi su bili na državnom takmičenju. Ove godine pobjednici su regionalnog takmičenja i plasirali su se u finale državnog takmičenja. Bili su na internacionalnoj debati na engleskom jeziku u Zagrebu, te dva puta na svjetskom debatnom prvenstvu na arapskom jeziku za srednjoškolce u Kataru. Također, imaju izvanredne rezultate na sportskom polju. Naš učenik je državni prvak u futsalu koji je bio u Ligi prvaka. Uspješni su i na drugim poljima. Što je za nas najvažnije ovdje je hafiza koja je učenica generacije i koja je po svim parametrima najbolja učenica koja je završila Karađoz-begovu medresu od njenog reaktiviranja“, kazao je direktor Tulek.



Posebno ga, kaže, raduje podatak da je iz godine u godinu broj maturanata sve veći, čime se kako, naglašava, šalje jasna poruka da medresa pruža kvalitetan odgoj i obrazovanje i da privlači mlade da upisuju Karađoz-begovu medresu.



Učenica generacije koja je stekla zvanje hafize Ajla Tipura iz Mostara s ponosom ističe da je za tri godine uspjela naučiti Kur'an napamet.



"To je veliki uspjeh i veliki doprinos kako našoj školi tako i društvu. Drago mi je i ponosna sam što sam učenica jedne od najstarijih odgojno-obrazovnih institucija u Hercegovini“, kaže Tipura.



Put uspjeha, kako kaže, bio je veoma težak, međutim uz upornost i ustrajnost u radu sve se može uspjeti. Želja za stjecanjem znanja za hafizu, kako kaže, pojavila joj se tijekom 2015. godine u vrijem razmazana, što joj je bila dodatna motivacija za ostvarivanje cilja.



Učenik generacije postao je i Mirnes Maksumić iz Konjica slijedeći svoj cilj i vrijedno radeći tijekom čitavog školovanja, a diploma i stečeno znanje su kako kaže za to najbolja nagrada.



"Ovo je zaista jedan svečani trenutak, kada smo svi u isto vrijeme i tužni i radosni. Tužni zato što napuštamo generaciju i ovu medresu, koja nas je toliko stvari naučila, a ujedno smo radosni zato što završavamo naše srednjoškolsko obrazovanje i nastavljamo putem istine“, kazao je Maksumić.



Adi Mulasanović iz Janje koji je razdvojio od roditelja da bi se školovao u Mostaru danas je posebno emotivan, jer nakon što je stekao brojne prijatelje napušta grad na Neretvi.

"Medresa je jedna od najboljih škola, za sticanje prijatelja i za odrastanje, to jest da sami gradimo svoju ličnost. Po tome je ona najbolja. To sam ja pretpostavio i zato sam došao u Mostar da se razdvojim od svojih roditelja, jer fakultet isto planiram upisati u Sarajevu i to će mi dobro doći, jer sam navikao. Danas je dan završnice i veoma je teško rastati se od ovih dobrih prijatelja, koje sam stekao u Mostaru- Teško će mi biti otići“, kaže Mulasanović.

(AA)