U prepunoj dvorani Narodnog pozorišta Mostar u ponedjeljak uvečer upriličena je projekcija dokumentarnog filma “Nana Fata – Bosanska heroina”, autora Enesa Hotića.

Film govori o obespravljenosti i borbi nane Fate Orlović iz Konjević Polja pokraj Bratunca, koja se od 1996. godine bori da pravoslavna crkva, koja je nelegalno napravljena na njenoj zemlji, bude uklonjena.



– Ovaj film oslikava svu gorčinu i bol Bošnjaka povratnika u bh. manji entitet. Gospođa Fata je reprezentativan primjer te vrste nepravde koja se čini istim onim ljudima kojima je neko prije 20 i nekoliko godina silovao, pobio im najmilije i porušio domove, i u konačnici njih same protjerao s njihovih ognjišta. Sve se to desilo naočigled cijelog svijeta, u srcu demokratske Evrope, desio se genocid – kazao je autor Hotić u svom obraćanju, prenosi Faktor.



Dodao je da kada vam neko u vašoj avliji, dvorištu ili imanju napravi crkvu, džamiju ili neki drugi objekat, onda to zasigurno predstavlja pravni nonsens s jedne strane, a s druge strane, ukazuje na bitnu činjenicu da mračne sile, koje su ovim prostorima harale devedesetih, još nisu utihnule.



– Ta ideologija je još živa, aktivna, traje, doduše danas u nešto perfidnijim metodama u odnosu na devedesete, ali koje rezultiraju aparthejdom nad Bošnjacima povratnicima u manjem bh. entitetu – poručio je Hotić.



Naglasio je i kako je nana Fata osoba od koje bismo mogli učiti o žrtvi, principijelnosti, saburu, o tom lijepom bosanskom inatu.



– Nana Fata nije samo dobar čovjek, već uistinu jedna velika heroina, kako se to kod nas u Krajini kaže, “velika ljudina”- kaže Hotić.



Fata Orlović večeras nije mogla da bude s Mostarcima, no poslala je poruku u kojoj je pozdravila sve prisutne te poručila da čuvaju i ne daju svoje.



- Ja ću nastaviti saditi, sadit ću šta bilo, ako treba i repu, ali svoje ne dam – poručila je nana Fata, što je publika nagradila gromoglasnim aplauzom.



Film je prikazan u sklopu obilježavanja Dana Osnovne škole “Mujaga Komadina”, a povodom obilježavanja Dana Armije RBiH.



– Naša škola već dugi niz godina posjećuje Srebrenicu i okolna mjesta. Nekoliko puta smo pokušavali da posjetimo i nanu Fatu, no tek nam se pretprošle godine posrećilo. Desilo se da se tog dana snimao film, te su se tako i naši učenici našli u filmu. Nastojali smo da film povežemo s nekim zvaničnim datumom koji je značajan za historiju BiH i tako smo se odlučili za Dan Armije RBiH, a obzirom da u isto vrijeme naša škola obilježava Dan škole, ujedinili smo sve u jedan događaj – kazao je Semir Šejtanić, direktor OŠ “Mujaga Komadina”.





