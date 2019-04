U prisustvu brojnih ratnih komandanata, ratnih vetarana, ratnih vojnih invalida, porodica šehida, te predstavnika političkog i javnog života grada i kantona, danas je na mezarju Šehitluci obilježena 27. godišnjica formiranja Armije RBiH.

Ratni komandant odbrane Mostara, Semir Drljević – Lovac tokom obraćanja prisutnima zahvalio je svima koji su na bilo koji način uzeli učešće u ovogodišnjem obilježavanju, koje je činilo niz manifestacija. Za period odbrane BiH rekao je da je najčasniji period zemlje, koji nikada niko neće moći isprljati.

- Svakodnevno nam podmeću i truju, ali im neće proći. Najveći cilj naših neprijatelja i neprijatelja ove zemlje je da radikalizuju Bošnjake. Još jednom upozoravam da na to ne nasjedamo. Ako uspiju, izgubili smo, rekao je.



Također ratni komandant, a danas predsjedavajući Skupštine HNK-a Šerif Špago rekao je da je 15. april jedan od najznačajnih datuma za odbranu Bosne i Hercegovine. Tog dana, podsjetio je, objedinjene su sve patriotske snage u jedan front i pod jednu komandu. Omogućeno je i da se odbrana izvodi na drugačiji način nego dotad. Danas, 27 godina kasnije možemo biti nezadovoljni, Špagino je mišljenje.



- Državu gradimo sa ljudima koji su u ratu htjeli da je unište. Ipak, moramo biti optimistični i boriti se za nju kroz mir. Država mora ići ka svom cilju – euroatlantskim integracijama, rekao je.



Posebno ga je razočarala jedna činjenica:



- Danas počinje suđenje ratnom komandantu legendarnom Atifu Dudakoviću. To je provokacija državnog suda. I to je dokaz da određene strukture držabe gledaju da napakoste Armiji BiH i njezinim pripadnicima.



Spas za nasrtaje je logičan.



- Ono što potenciramo je jedinstvo i zajedništvo svih patriotskih snaga koje vole državz i koje neće dozvoliti da je iko ugrožava. Mogu negirati zločine, mogu i spinovati, pokušavati izjednačavati, ali Armija BiH je međunarodno priznata vojska čiji je komandant nosio zastavu u Parizu 1995. na Dan pobjede nad fašizmom. To je sila koja se borila za državu i nije dala da se razgradi međunarodno priznata BiH, poručio je Špago.

