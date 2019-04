Dvorana Doma Herceg Stjepana Kosače bila je premala da primi sve one koji su večeras željeli prisustvovati otvaranju manifestacije Dani mevluda i zikra, koja će u narednom mjesecu obuhvatiti 12 programa u Mostaru, Gacku, Blagaju, Stocu i Prozoru.

Foto: 24sata.info

Pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića, večeras je održan koncert duhovne muzike na kojem su nastupili Armin Muzaferija i hafiz Aziz Alili u pratnji tesautskog ansambla i hora Tekije Mesudija. Na kraju su nastupili i polaznici dječjeg vrtića Zem-Zem.



Muftija mostarski Salem Dedović u svom obraćanju podsjetio je kako Bošnjaci vijekovima na odabranim mjestima uče dove i Bogu upućuju molitve, veličajući ga, podsjećajući na vrijednosti prolaznog života. Život je jedan i nedjeljiv. Vraća nadu i obavezuje vjerujuće ljude da podcrtavaju istinu da smo svi Ademovi sinovi, kazao je između ostalog.



- Mostar je slobodan i otvoren grad. Grad u kojem stoljećima žive različitosti. I to se mora očuvati. I institucionalno, i pravno, i zakonski, i običajno, i zavičajno. Različitosti ne smiju biti prepreka jer se na taj način krši temeljno Božje načelo. Opredijeljeni smo čuvati i razvijati vrijednosti zajedničkog života, poručio je muftija Dedović.



Zvizdić je prije nego je otvorio manifestaciju podsjetio na višeslojni odnos Bošnjaka i Bosne kroz historiju. Bošnjački narod je, naveo je, oduvijek faktor ravnoteže i okosnica saradnje, most istoka i zapada i spojka za suživot.



- Nepobitna činjenica je da su Bošnjaci autohtoni narod ovog podneblja. Bez obzira na osvajače, Bosna je oduvijek bila samo bosanska. Zbog toga radimo na jačanju svijesti i državnosti, razvijajući pritom i našu vjeru. To su čuvari i nosioci našeg identiteta. Uloga Islamske zajednice oduvijek je važna, a posebno je to bila u prijelomnim momentima za zemlju i Bošnjake, kazao je između ostalog Zvizdić.



Pozvao je na budnost i vrijedan rad, napominjući da su Bošnjaci u BiH danas nezaobilazan faktor i politički narod, koji se u prošlosti tretirao kao vjerska skupina.



- Duhovni okvir je naša časna vjera, neuništiva snaga i potka koja spaja i povezuje, dodao je za kraj.



Centralna manifestacija Dana mevluda i zikra održat će se 4. maja u Blagaju. Pet dana kasnije proučit će se dova za šehide na dan početka hrvatske agresije na Mostar.



(24sata.info)