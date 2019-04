Šesti sajam američkog obrazovanja održat će se u petak, 5. travnja, na Mašinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru od 13 do 15 sati.

arhiv / 24sata.info

Tijekom sajma predstavit će se 15 univerziteta i koledža koji nude veliki broj studijskih programa iz svih oblasti, od kojih mnogi nisu u ponudi na univerzitetima u našoj regiji te različite vrste stipendija za međunarodne studente.



Na Sajmu će se, među ostalima, predstaviti Minerva Schools at KGI, Truman State University, RIT Croatia, University of Colorado Boulder, Northwest Missouri State University, Valparaiso University, Wright State University, Pepperdine (Graduate) School of Public Policy, Anglo American University, American University in Bosnia and Herzegovina.



Također, na Sajmu će biti predstavljeni svi programi razmjene koje financira Ministarstvo vanjskih poslova SAD, priopćeno je iz Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

(FENA)