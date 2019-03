Regionalna advokatska komora Mostar reagirala je na medijske natpise date od strane Vlade HNK, u posljednjih nekoliko mjeseci, a u kojim se kao krivci za finansijsku situaciju u kantonu smatraju advokati.

Arhiv / 24sata.info

Reagiranje prenosimo u cijelosti:



''Ističemo da se već duži period Vlada HNK provodi kampanju, kojom se nastoji dati iskrivljena slika o aktuelnoj finansijskoj situaciji unutar HNK i odgovornosti advokata prema toj problematici, a koja ima za cilj da našteti ugledu i časti advokata i njihove časne profesije te skrene pažnja sa dugogodišnjeg neizvršavanja obaveza po sudskim presudama koje je HNK morala izvršiti. Simptomatično je da kod objave ovakvih navoda od strane medija, bilo pisanih ili elektronskih, nikada nije zatraženo izjašnjenje na ove navode od druge strane, odnosno advokata.



Podsjećamo da svaka presuda protiv HNK znači ujedno i nezakonitost ili povredu prava koju je ista počinila i na taj način ugrozila ljudska prava i slobode, zbog čega su advokati po nalogu svojih stranaka morali pokretati postupke pred sudom.



Naime, nastala situacija je isključivo odgovornost organa i osoba koje su obnašale dužnost unutar struktura HNK, no odgovornost istih Vlada se ne spominje nego traži krivce na drugoj strani i to onih koji su zbog ovakvog postupanja bili prisiljeni potražiti pravdu putem suda. Nemala odgovornost za tešku finansijsku situaciju, kao i dugogodišnje trajanje postupaka koji su se nagomilali, kako zbog glavnog duga, tako i zakonskih zateznih kamata, kao i troškova postupka, leži na onima koji zastupaju HNK odnosno na Pravobranilaštvu kantona.



Pravobranilaštvo kantona u apsolutno svakom postupku ulaže sva procesna sredstva sa ciljem odugovlačenja isplate i ostvarivanju prava oštećenih, iako znaju da je izvršenje sudskih odluka neminovno. Ovakvo ponašanje Pravobranilaštva, u skladu sa politikom HNK dovodi do enormnog gomilanja dugovanja koji prelaze više milionske iznose i koji se prenose iz mandata u novi mandat Vlade HNK, a posljedice čega trpe građani. Izuzetak ovakvom ponašanju nalazimo kada isti pravobranitelji tuže HNK, ali onda isti ne ulažu pravne lijekove, kako bi njihova potraživanja brže stigla na naplatu. Regionalna advokatska komora Mostar smatra da bi se Vlada HNK trebala fokusirati na odgovornost onih koji su prouzrokovali ovakvo stanje. Nema nikakve sumnje da ove odgovorne osobe se nalaze u redovima HNK u svim mandatima i različitim sazivima Vlade HNK. Ovim putem se postavlja pitanje koliko je odgovornih osoba u HNK zbog nezakonitosti prouzrokovanja štete koja je napominjemo više milionska, bilo disciplinski ili kazneno procesuirano?

Umjesto da se proziva navodni takozvani „advokatski lobi“, koji apsolutno ne postoji, već postoje advokati koji zastupaju svoje stranke, mišljenja smo da krivce za ovakvo stanje Vlada HNK mora pronaći u svojim redovima i prestati obmanjivati javnosti, jer ovakvo stanje stvari je još jedan pokazatelj izbjegavanja odgovornosti onih osoba koje bi trebale biti najodgovornije u ovom društvu i kojima su građani poklonili svoje povjerenje u vođenju HNK, kako finansijske, tako i pravne i svake druge sfere života u HNK.



Ovim putem želimo istaknuti da se ne izvršavaju pravosnažne sudske presude, da nema nikakvog redoslijeda kojim bi se definiralo izvršenje istih, te da postoje primjeri neselektivnog izvršenja obaveza koje su očito motivirane interesima Vlade HNK. Ovakva ponašanja i neizvršavanje sudskih presuda predstavljaju kazneno djelo predviđeno odredbom člana 351. Kaznenog zakona FBiH – neizvršavanje sudskih odluka i odredbom člana 28 Kaznenog zakona FBiH- povreda prava iz radnog odnosa.



Javnosti se daje na znanje da odgovorni nikad nisu procesuirani zbog povrede ovih članova, iako imamo na hiljade presuda koje ih obavezuju i koje nisu izvršene. Svi pokušaji advokata i njihovih stranaka za mirno rješenje sporova koji bi spriječili podnošenje tužbi i dalje gomilanje dugova, nisu bili prihvaćeni pa niti razmatrani od strane Vlade HNK. Bilo je pokušaja sklapanja nagodbi po pravosnažnim presudama, koje također nisu realizirane zbog neizvršavanja preuzetih obaveza od strane HNK, odnosno kršenja sporazuma o načinu isplate. U tom pravcu Regionalna odvjetnička komora predlaže i nadležnom Tužilaštvu HNK da se pozabavi ovim pitanjem.



Nadalje RO/AK Mostar raspolaže informacijama da je došlo do različitih kontakata između predstavnika sudske i izvršne vlasti za koje se nadamo da neće utjecati na buduće sudske odluke i nezavisnost sudstva, no ovakvi sastanci kada se dovedu u kontekst kontinuiranih objava Vlade HNK u medijima, opravdano bude strah da se može dogoditi i suprotno. U tom smislu ćemo poduzeti i određene konkretne korake u obavještavanju mjerodavnih organa po tom pitanju.



Na kraju, želimo upoznati predstavnike Vlade, a po potrebi i javnost o slijedećem. Većina uposlenika Vlade, kako ministri, tako i uposlenici su također tužili istu tu Vladu koju predstavljaju, a očito na ovaj način spočitavaju ostalim budžetskim korisnicima da imaju pravo na isto.



Radi čega vlada nije izašla sa službenim podatkom koliko advokati školuju mladih kroz pripravnički staž? Koliko odvjetnici svaki mjesec uplaćuju obaveza prema državi? Koliko advokati kroz podnošenje tužbu, koje su sporne Vladi, te naplatu sudskih taksi doprinose punjenju budžeta? Koliko advokati svaki mjesec uplate PDV-a i koliko advokati uplate poreza? Da se Vlada htjela pozabaviti tom problematikom, zasigurno bi uvidjela da u, kako to Vlada kaže „advokatskom lobiju“, ima i te kako dobrog partnera koji kroz zastupanje svojih stranaka i podnošenjem tužbi, prijedloga i dr. doprinose punjenju budžeta, iz kojeg na kraju krajeva plaću prima ista ta Vlada koja je javno ustala protiv advokatske profesije.



Napominjemo, da smo u svim postupcima jedino i isključivo štitili prava i interese svojih stranaka, a da uzrok pokretanja sudskih postupaka i gomilanja troškova treba potražiti upravo u Vladi HNK'', stoji u priopćenju Regionalne advokatske komore Mostar.

(24sata.info)