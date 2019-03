Više stotina sportista, rekreativaca i zaljubljenika u kros iz čak 15 zemalja uzelo je učešće na ovogodišnjem mostarskom polumaratonu, koji je jutros krenuo iz Potoka, a okončan na platou ispred Meppasa

Foto: 24sata.info

Najuspješniji takmičar ove godine bio je Samuel Naibei Kiplimo iz Kenije, drugi je Milan Mitrović iz Užica, a treći Srđan Samardžić iz Brčkog. Kod žena je slavila legendarna Olivera Jevtić.

Pored ranije humanitarne utrke građana na dionici od četiri kilometra i utrke za djecu na stazi dugoj kilometar, centralni događaj trkačkog vikenda bio je polumaraton. Staza je vodila od Potoka, desnom stranom Neretve do ulaska u grad, a zatim se nastavila gradskim ulicama do Meppasa. Za vrijeme trajanja u periodu od 9 do 12 sati, veliki broj gradskih saobraćajnica bio je zatvoren za promet.

- Osjećaj je prekrasan. Hvala na ovoj prekrasnoj utrci. Od starta do cilja sve je bilo odlično. Zadovoljan sam svojim nastupom, posebno finišom utrke, kazao je Kiplimo.

U sklopu Mostar Run Weekenda jučer je održana konferencija na kojoj su predavači iz regiona govorili o problematici trčanja, prevenciji sportskih povreda, rehabilitaciji, o trčanju kao stilu života i pripremama za trkačke poduhvate.

(24sata.info)