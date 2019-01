Generalna konzulica Republike Srbije u Mostaru Marija Bakoč posjetila je u četvrtak Karađoz-begovu medresu, priopćeno je iz Muftijstva mostarskog.

Foto: 24sata.info

Tom prigodom konzulica se susrela s mr. Salemom ef. Dedovićem, muftijom mostarskim, prof. hfz. Aidom Tulekom, direktorom Karađoz-begove medrese, profesorom Suljom Cikotićem, pomoćnikom direktora za Internat, profesoricom Harisom Ćukle, pedagogicom škole, te mr. hfz. Lejlom Boškailo-obradović, profesoricom u Karađoz-begovoj medresi.



Posjeta generalne konzulice Karađoz-begovoj medresi je izraz volje i htjenja za suradnjom, posebno sa značajnim institucijama u Mostaru, a Karađoz-begova medresa predstavlja jednu takvu instituciju, istaknuto je tijekom susreta.



Konzulica je zahvalila muftiji mostarskom, direktoru Karađoz-begove medrese i profesorima na prijemu, kazavši kako joj je veoma drago i da je počašćena što su je pozvali u medresu.



- Ja sam u Mostaru već godinu i nekoliko mjeseci, a postoji i jedna posebna veza danas i ovdje, a to je da sam ja prije mnogo godina završila Arapski jezik i književnost u Beogradu. Stjecanjem okolnosti, nakon studija sam se našla u diplomaciji i nisam se nešto posebno bavila arapskim jezikom, ali to je ostala moja velika ljubav i zanimanje. Veoma mi je drago što sam posjetila Karađoz-begovu medresu i evo i na ovaj način se družila s vama, njezinim učenicima i profesorima – istaknula je konzulica Bakoč tijekom obilaska jednog od maturantskih odjeljenja.



Konzulica je zajedno s muftijom mostarskim i menadžmentom te profesorima Medrese obišla prostorije škole, nakon čega se upoznala i s poviješću, radom i aktivnostima koje provodi Karađoz-begova medresa u Mostaru.



S tim podacima i onim što jeste Medresa konzulicu su upoznali muftija mostarski i direktor Karađoz-begove medrese.



- Drago nam je da na ovaj način uspostavljamo suradnju i relacije. Mi smo kao škola, kao ustanova i kao zajednica otvorene naravi. To pokazuje Medresa i kroz svoj nastavni plan i svoje djelovanje. Jer, ovaj program koji imamo je kompatibilan s vremenom - kazao je muftija mostarski.



Naglasio je kako im je važno da prate vrijeme i izazove te da je Medresa u Mostaru jedna od najstarijih bh. medresa i škola s dugom tradicijom.



- Ona je u ovoj regiji jedina od brojnih medresa koje su nekada bile i radile na ovim prostorima. Medrese su za nas škole od posebnog značaja, zato što u njima čuvamo i njegujemo te duhovne tradicionalne vrijednosti našeg bosanskog razumijevanja islama – otvorenog islama, otvorenog prema svijetu, prema životu, prema drugim religijama, prema drugim kulturama i vjerama – naglasio je muftija mostarski.



Karađoz-begova medresa uključena je u suvremene tijekove i trudi se svojim aktivnostima odgovoriti potrebama vremena i prostora u kojem djeluje. Ostvaruje suradnju s brojnim institucijama i udruženjima, ali i provodi aktivnosti međureligijskog dijaloga. Na tom polju, suradnju je ostvarila s Gimnazijom "Jovan Dučić" iz Trebinja, ali i Internacionalnom gimnazijom u Mostaru, ustvrdio je direktor Karađoz-begove medrese.



- Do reforme obrazovanja u našim medresama, koja se desila 2004. godine, imali smo nešto manje učenika. No, danas je taj broj dosta veći i trenutno imamo oko 270 učenika u našoj školi. Nastavni plan i program je jako zahtjevan, ali i svestran. Nudi učenicima različite mogućnosti školovanja nakon Medrese, ali ono što im Medresa nudi jeste i veliki broj izvannastavnih aktivnosti, ali i suradnju s drugim i drugačijim. Medresa im otvara vrata da se predstave u javnom i kulturnom životu grada, ali i da razgovaraju, na međureligijskom planu, s učenicima Gimnazije 'Jovan Dučić' i Internacionalne gimnazije u Mostaru – poručio je profesor hafiz Aid Tulek, direktor ove značajne ustanove u Hercegovini.



Muftija mostarski i direktor Karađoz-begove medrese konzulici Bakoč uručili su i prigodne poklone, na čemu im se srdačno zahvalila i pozvala ih u uzvratni posjet u Generalni konzulat Republike Srbije u Mostaru.

(FENA)