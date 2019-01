Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru ponovo je ugostio ambasadora Rusije u Bosni i Hercegovini Petra Ivancova, koji je tom prilikom svečano otvorio izložbu "Narodi Rusije", a zatim i održao predavanje na temu "Rusija u sistemu modernih međunarodnih odnosa".

Ivancov je prilikom svečanosti zahvalio današnjim domaćinima, kazavši da je sretan što mladi ljudi u našoj zemlji imaju mogućnost dobro upoznati rusku kulturu, narod i običaje.



Rekao je i kako je sretan što mladi u BiH imaju mogućnost učiti Ruski jezik, a zadovoljan je i ako to znanje sutra svima njima ili makar nekima može donijeti buduće zaposlenje. Važan aspekat je i prijateljstvo dvije temelje, kao i studentska razmjena. Podsjetio je na oko 60 ruskih stipendija u BiH, i to ne samo u oblasti jezika, već i medicine, poljoprivrede ili tehničkih nauka.



Zahvalio je pritom i studentima, dodajući da vjeruje da će i Rusija i BiH od svega imati obostranu korist.



Predstavnike medije zanimalo je i hoće li na predavanju govoriti o protivljenju Rusije za put BiH u NATO, odnosno o razlozima toga...



- Nisam ja protiv članstva BiH u NATO-u. Zalažemo se da BiH sama donese odluku gdje želi biti. To je vaša odluka, ne naša. Kada pričamo o NATO-u, uvijek se dotaknem dvije stvari, to su euro-atlantski put i put u EU, rekao je Ivancov.



Podsjeća i da je želja većine bh. građana put naše zemlje u EU...



- Za NATO u bh. društvu ne postoji koncenzus. Treba više pažnje obratiti na jednu i drugu stranu, kako bi se izbjegli eventualni novi problemi, cijeni ambasador.



Ivancov je tokom predavanja u Amfiteatru Filozofskog fakulteta, kazao da se Rusiju bespotrebno optužuje za destabilizaciju i separatizam. Pozvao je prisutne da procijene sami istinitost tih tvrdnji. Kaže i da nije tajna da danas postoje različiti stavovi o svjetskom poretku među vodećim zemljama, da je teško vrijeme i da je atmosfera daleko od povoljne.



- Izgleda da se povlačimo sa temelja međunarodnog života. Svijet ide ponovo ka blokovskoj podjeli .O tome trebamo da razmislimo, ako želimo ovaj svijet da vidimo sigurnim. Mi smo protiv međunarodne napetosti. To je prijetnja i poretku i civilizaciji. Težnje država ka jačanju suvereniteta i identiteta su temelj međunarodnih odnosa. Mi uvijek zagovaramo rješenja mirnim putem. Ruska vanjska politika temelji se na realizmu, poštovanju, poštivanju povelja i ugovora Ujedinjenih naroda. Spremni smo sarađivati sa svima, ko je spreman na isto to, ali pod transparentnim pravilima, poručio je Ivancov.



Konstatovao je i da su danas u svijetu prisutni trendovi koji potkopavaju stabilnost i mir.



- To se prije svega odnosi na terorizam, koji prijeti u mnogim dijelovima svijeta. Postoje izgovori da se Rusija izolira, pritom nas predstavljajući kao opasnost. Rusija nikom nije prijetnja. Ne pokušavamo nikome nametati svoje poglede na svijet. Nikome ne prijetimo sankcijama ili silom, kaže Ivanjcov.

Koncept vanjske politike Rusije, prema njegovim riječima, osigurava obostrano korisnu saradnju, što se traži i od partnera. Nijednog partnera Rusija ne želi pridobiti silom, a stavovi BiH i Rusije prema širokom spektru tema su isti ili vrlo slični, tvrdi Ivancov.





