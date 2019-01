Voditelj Kluba liječenih ovisnika o kocki iz Mostara, spec. traumatske psihologije prof. Marko Romić izjavio je u srijedu kako je na području Mostara evidentan porast broja ljudi koji imaju problem s patološkim kockanjem te kako se procjenjuje da je oko 1200 takvih osoba od kojih se liječi tek svaki stoti.

Ilustracija / 24sata.info

- Ono što je također evidentno je to da sve mlađe osobe, čak i djeca, postaju patološki kockari. Najmlađi patološki kockar s kojim sam ja radio imao je samo 16 godina - kazao je Romić novinarima uoči tribine "Kockanje - put u propast" organizirane u Mostaru.



Po njegovim riječima, istraživanja u Mostaru pokazuju kako se prvi koraci naprave već u 6-7 razredu osnovne, dok u srednjoj školi postoji značajan broj njih koji su već problematični u tom smislu, a neki od njih nažalost postanu i patološki kockari.



- Posljedice su više nego katastrofalne i mogu se promatrati s više aspekata. Radi se o propadanju pojedinca u svim njegovim segmentima života, propadanju u obitelji i konačno u zajednici - navodi Romić i naglašava kako je "kod nas pojam zajednica imaginaran i nikoga nije briga, iako smo svi zapravo dio te zajednice i moramo imati na umu to da ako je naše društvo bolesno ne može niti nam biti dobro".



Upitan koji su razlozi zbog koji osoba postane patološki kockar, Romić kaže kako sve ovisi od slučaja do slučaja te kako se ne može se govoriti o jednom ili dva razloga.



- Rekao bih da je kod mnogih čista radoznalost ono što ih uvede, vide da kocka njihov poznanik, prijatelj i oni se upuste u kockanje. U početku to izgleda bezazleno, međutim, kod nekih to brzo poprimi neke druge karakteristike, tako da nekima nije potrebna godina-dvije pa da stvarno naprave velike probleme - kazao je Romić.



Dodao je kako se ne može zanemariti ni prisutnost kladionica na svakom koraku u gradu kao i činjenica da "živimo u društvu koje ne pruža, pogotovo mladima, dovoljno prilike da kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme tako da oni lako upadaju u zamku".



Tu je i utjecaj modernih sredstava komunikacije koji šalju poruku da se lako i brzo može doći do novca bez puno truda i muke i da treba živjeti na nekoj visokoj nozi, ne misleći pri tome da svaki novac, odnosno marku treba zaista zaraditi.



- Mi imamo krizu u svim segmentima društva pa tako i krizu odgoja, socijalno društvenu krizu, sve to u konačnici ima za posljedicu da jako veliki broj ljudi lako sklizne u problem kockanja - zaključio je Romić, čiji Klub trenutno broji 25 patoloških kockara.



Do sada je kroz taj klub prošlo njih više stotina od čega ih je oko 110 koji su se zadržali barem nekoliko mjeseci.



Javnu tribinu "Kockanje - put u propast" u Mostaru su organizirali Hrvatsko kulturno društvo Napredak - Glavna podružnica Mostar u suradnji s Hrvatskim domom "Herceg Stjepan Kosača".





(FENA)