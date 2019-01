Centar za mir i multietničku saradnju, Centar za kritičko mišljenje i portal Tacno.net bili su organizatori prigodnog programa posvećenog Predragu Luciću, na prvu godišnjicu njegove smrti. Učesnici programa bili su Lucićevi prijatelji, saradnici i kolege Dino Mustafić, Nedžad Maksumić, Alija Behram i Amer Bahtijar, a stihove Lucićevih pjesama čitao je i sarajevski glumac Filip Radovanović. Maksumić je za početak pročitao dijelove teksta koji je povodom Lucićeve smrti napisao Viktor Ivančić, a kasnije je prikazan i kratak dokumentarac Centra za mir i multietničku saradnju, također posvećen Luciću i njegovom odnosu prema Mostaru.

Maksumić je podsjetio da su Mostarci, Bosanci i Hercegovci u teškom vremenu između ostalih zahvaljujući i Luciću shvatili da nisu sami i da nisu u najcrnjem mraku. Feral je, navodi, bio svjetlo, smijući se sili u lice i izrugivajući se uniformama zlobnika.



- Bio je veliki naš prijatelj. Bio je prijatelj i onima koji ga nisu dovoljno poznavali. Učio nas je kako da budemo hrabri. Nepogriješivo je birao neprijatelje, kazao je Maksumić, uz podsjećanje na Lucićevu ljubav prema Mostaru i Bosni i Hercegovini u kojim je bio drag gost i dobar domaćin i koje je branio od najcrnjih aveti.



Amer Bahtijar je poručio da mu nije želja govoriti o mrtvom prijatelju, već o živom pjesniku. Prisjetio se nekih zajedničkih trenutaka sa Lucićem, tvrdeći da je bio čovjek čijoj su se satiri divili svi.



- Njegova satira bila je toliko dobra da je kod ljudi budila zavist. Predrag je također bio čudesno dobar čovjek, nježan, nije bio sujetan... Nikada nisam sreo nekoga ko je toliko volio BiH. A sjećate li se kako mu je BiH vratila? Bošnjački nacionalisti optužili su ga da ismijava žrtvu... Kada je odlazio, molio nas je da se ne umorimo, podsjećajući nas da fašisti zaslužuju dostojnog protivnika, rekao je Bahtijar.



Alija Behram je sugrađane upozorio da su žitelji grada koji brzo zaboravlja i slabo pamti. Podsjetio je na sraman odnos Gradske uprave prema velikom Predragu Matvejeviću, nakon čije se smrti Grad Mostar nije udostojio organizovati komemorativnu večer.



- To smo uradili mi u Centru za mir i multietničku saradnju. I ponovo ćemo...Centar za mir je zbog svega što je bio Predraga Lucića upisao u zlatnu knjigu memorije... Stari most smo osvijetlili i efektima donijeli njegov lik na prelijepom luku, jer je to bio naš dug prema njemu. Volio je Mostar, a posebno je žalio zbog sudara tako lijepog grada sa primitivnim politikama, podsjetio je Behram.



Filmski i pozorišni reditelj Dino Mustafić prisjetio se predstave koju je radio na Lucićev tekst neposredno pred njegovu smrt. Bio je to tekst koji je u Hrvatskoj apsurdno zabranjivan, a koji je na kraju sudbinski čekao Mustafića. Opisao je i neke trenutke sa generalne probe pred koju je Mustafić, kaže, imao veliku tremu.



- Predrag je oštro i pametno prstom ubadao tamo gdje najviše boli. Sa opakom bolešću borio se na način kako se borio cijelog svog života. Bio je od ljudi koji su bili moji duhovni srodnici. Takvi nikad ne odlaze i nikad neće biti zaboravljeni, konstatovao je na kraju Mustafić.





