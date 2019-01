Mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović sinoć je u Karađoz-begovoj medresi otvorio treći po redu kamp za mlade Mreže Muftijstva mostarskog.

Foto: 24sata.info

Kamp okuplja 44 mladića i djevojke iz Konjica, Prozora, Mostara, Stoca, Čapljine i Livna i trajat će do 8. januara ove godine. Predviđeni su brojni sadržaji edukativnog, rekreativnog i sportskog karaktera. Stručnim seminarima će rukovoditi Valdet Peštalić, Lejla Mezit, Harun Macić, Lejle Mutić. Učesnici će posjetiti, pored znamenitosti Mostara još i Stolac, Trebinje i Sarajevo. U sportskim i rekreativnim programima imat će priliku da pokažu svoje vještine u streljaštvu, gađanju lukom i strijelom, zračnom puškom, futcalu, odbojci i skijanju.



Organizatori edukativnog kampa pored Muftijstva i Info-servis za mlade Medžlisa IZ-e Mostar je i Karađoz-begova medresa. Broj učesnika, prema riječima rukovodioca Info servisa za mlade Arnel ef. Demirović mogao je biti znatno veći jer zainteresiranost mladih za druženjima ove vrste u svim medžlisima na području Muftijstva je veoma velika, no zbog ograničenih kapaciteta i koncepta kampa to nije moguće. Uz kratku prezentaciju aktivnosti i realiziranih projekata u proteklim godinama na svečanom otvorenju učesnicima su se obratili pomoćnik direktora Karađoz-begove medrese Suljo ef. Cikotić, glavni imam Medžlisa IZ-e Mostar mr. Dino ef. Maksumić i mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović.



Cilj ovog kampa, kako je to naglasio muftija, sadržan je u namjeri da naši džemati dobiju što korisnije članove koji će u njima svojim aktivnostima i radom davati konkretan doprinos. „Trebamo za život biti spremni. Život nas neće maziti. Vrijeme i okruženje u kojem živimo od nas traži da budemo odvažni i hrabri Bošnjaci, dosljedni muslimani, vjerni svome identitetu, kulturi, jeziku, običajima i tradiciji“, istakao je muftija Dedović. Ukazao je na činjenicu da će kroz ovaj kamp učesnici dobiti puno teorijskih saznanja, koja su veoma bitna, ali i upozorio da je od toga mnogo važnije konkretno djelo, jer smisao teorijskog znanja dobiva se tek onda kada se naučeno praktično potvrdi.



(24sata.info / IZBiH)