Koncertom Indire Forze i grupe Psihomodo Pop zatvara se Zimski grad Mostar "Winterville by Coca-Cola", koji se održavao na Šetnici Nikole Šubića Zrinjskog od 2. prosinca prošle godine.

Foto: FENA

Pop pjevačica Indira Radić nastupit će večeras, 4. siječnja, a grupa Psihomodo Pop 5. siječnja na Šetnici, s početkom u 20.30 sati.



Ekipa iz Tima Mostar 2024, koja priprema mostarsku kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture, za ovogodišnji Zimski grad osigurala je preko stotinu različitih dnevnih programa za sve građane Mostara.



- Nadamo se da smo projektima 'Wintervila by Coca Cola' i za doček Nove godine postavili dobar obrazac i da ćemo i ove godine postavljati i nove obrasce kako bi Mostar već sada doveli u ravnopravnu poziciju s većim gradovima u regiji - rekao je Mustafa Alendar iz ekipe Tima Mostar 2024 na tiskovnoj konferenciji u petak u Mostaru.



Josip Blažević, također iz ekipe Tima Mostar 2024 je rezimirajući rezultate ova dva projekta, istaknuo kako je Mostar na dočeku pobijedio samoga sebe.



Kako je kazao, incidenata nije bilo, a najveći problem su zapravo, stvarali oni koji nisu trebali, a to su pojedini korisnici kućica Zimskoga grada koji nisu poštivali pojedine odredbe ugovora o najmu.



Po njegovim riječima, sadržaji u Zimskom gradu svakako su privukli kako domaće tako i strane turiste, ali nema sumnje da će ovakvi događaji privući još veći broj turista u Mostar, s obzirom da je Mostar kao grad ušao u drugi krug za Europsku prijestolnicu kulture 2024.



Ujedno je pozvao sve građane da lajkaju Facebook stranicu Mostar 2024.



Podsjetimo, tijekom svečanosti otvaranja, posjetitelji su imali priliku uživati u nastupu poznatog mađioničara Steffana, uz voditelje programa - glumicu Narodnog pozorišta Mostar Ajlu Hamzić te glumca i glazbenika Bojana Beribaku, a otvaranje su svojim nastupom uveličale i Mostarske mažoretkinje.



Pored gastronomske ponude, u Wintervilleu su gostovali i lokalni kreativci, među kojima, mostarski umjetnik Bećir Burić, koji je osvojio prvu nagradu na natječaju za suvenir Grada Mostara i koji je prezentirao način proizvodnje tog suvenira.



Adela Lerić iz ekipe 2024. podsjetila je kako je u sklopu Zimskog grada održano i niz radionica za djecu vrtićke dobi u osnovnoj Međunarodnoj školi.



- Djeca su imala priliku surađivati s profesionalcima iz svojih struka Daliborom Niklolićem, Mirkom Božićem, Senadom Demirović Habibi i drugima, a radionice su se odnosile na literarni, odnosno poetski dio, dramaturške radionice, radionice arhitekture i radionica kiparstva, a također će biti organizirana i DJ radionica - podsjetila je Lerić.



Winterville by Coca-Cola, kao i doček Nove godine organizirali su Grad Mostar i Tim Mostar 2024, u suradnji s Ministarstvom trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije te Turističkom zajednicom HNŽ-a.





(FENA)