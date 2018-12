Vijest da je turistička agencija iz Splita na fotografiji panorame Mostara džamije zamijenila crkvama odjeknula je veoma brzo cijelom regionom.

Fotomontaža u režiji turističke agencije / 24sata.info

Iz pomenute agencije su objasnili kako je došlo do "greške" na slici.



"Žao nam je i izvinjavamo se javnosti i onima koji su nas izvrijeđali putem neugodnih mailova zbog slike koja se našla na našim stranicama i koja je jučer odmah uklonjena. Naime, niko od nas ne zna ni raditi u Photoshopu niti unositi podatke na stranice, zato imamo administratora.



Do sada smo imali tri administratora i vjerovatno je neko greškom skinuo s interneta tu sliku ne znajući što je na slici pravo, a što ne. Još jednom nam je jako žao što su povrijeđeni osjećaji ljudi koji žive u Mostaru uz moje lično obećanje da se to više neće dogoditi", kazali su iz ove agencije za Index.hr.





(24sata.info)