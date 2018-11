Koncertom popularnog splitskog benda TBF u nedjelju, 2. prosinca, s početkom u 20 sati, bit će otvoren Zimski grad Mostar "Winterville by Coca-Cola".

Foto: FENA

Savjetnik gradonačelnika za komunikaciju, odnose s javnošću i međunarodnu suradnju Mustafa Alendar kazao je kako će Winterville pozornica svaku večer od 20.30 sati nuditi bogat glazbeni program.



- Sve će početi koncertom TBF-a u nedjelju, a naša ekipa iz Tima Mostar 2024, koja priprema mostarsku kandidaturu za Europsku prijestolnicu kulture, napravila je preko stotinu različitih dnevnih programa koji će biti usmjereni na naše sugrađane, na djecu različite dobi i uzrasta te na sve one koji žele kvalitetno i lijepo provesti vrijeme u našem Wintervilleu - kazao je Alendar.



Dodao je i kako se nada da će građani Mostara, ali i gosti te turisti, pokazati velik interes za mostarski Zimski grad.



- Wintervilleom se Mostar prvi put svrstava na turističku mapu zimskih destinacija i postavlja se u ravnopravan položaj s gradovima u okruženju - kazao je Alendar.



Admira Čustović iz Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove Grada Mostara kazala je kako će ponuda Zimskog grada biti bogata i raznovrsna.



Pored gastronomske ponude, u Wintervilleu će gostovat i lokalni kreativci, među kojima, mostarski umjetnik Bećir Burić, koji je osvojio prvu nagradu na natječaju za suvenir grada Mostara i on će prezentirati način proizvodnje tog suvenira.



Winterville by Coca-Cola, kao i doček Nove godine organiziraju Grad Mostar i Tim Mostar 2024, u suradnji s Ministarstvom trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije te Turističkom zajednicom HNŽ-a.



Vrata Zimskog grada bit će otvorena sve do 7. siječnja 2019. godine, a svojim nastupom zatvorit će ih grupa Psihomodo Pop.





(FENA)