U mostarskom Aluminiju u petak se odvijala prava drama. Poduzeće je preživjelo još jedan dan, no i dalje je budućnost nekada najveće bh. tvrtke pod znakom pitanja.

Foto: 24sata.info

- S obzirom da je jučer isticao rok koji su nam strateški partneri postavili, a vezan je za njihovu toleranciju naše nemogućnosti izmirenja ukupnih obveza za nabavu strateških sirovina, uz povijesni visoke cijene električne energije i izostanak reakcije Vlade FBiH, nismo bili u mogućnosti prijaviti cjelokupnu količinu električne energije koju ćemo povući, tako da je Neovisni operator sustava, koji je time bio izložen rizicima i troškovima, jučer u nekoliko navrata svaki sat iskapčao Aluminij s energetske mreže po nekoliko minuta - kazao je Feni direktor Aluminijevih korporativnih komunikacija Darko Juka.



Istaknuo je kako povremena kratkotrajna isključenja ne mogu dovesti do smrzavanja i uništavanja ćelija (koje mogu izdržati dva do maksimalno tri sata bez električne energije), ali ti nagli prekidi dovode u iznimnu opasnost proizvodnu opremu.



Kako bi se smanjila količina potrošene energije, Aluminij je u petak u cijelosti isključio pogon Anode, jednu od tri vitalne tvornice u Aluminiju, a Elektrolizu sveo na rizičnu količinu opskrbe strujom.



- NOS je u popodnevnim satima zato i prekinuo s tim povremenim isključenjima s mreže, tako da smo uspjeli sačuvati svu proizvodnu opremu i tehnološke procese. U ponoć smo se vratili na stabilan režim rada, no i dalje rješavamo električnu energiju dan za danom, tako da je i ovo rješenje privremenog karaktera - kazao je Juka.



Po njegovim riječima, sve Aluminijeve snage u ovomu su trenutku usredotočene na rješavanje onoga što je vitalno za tvornicu, a to je opskrba električnom energijom kako proizvodnja ne bi stala.



- Prisiljeni smo zanemariti sve ostalo, nemamo luksuz baviti se gotovo ničim drugim nego strujom. Zbog nedostatka vremena, manevarskoga prostora i novca, nemamo rezervnih dijelova niti ključnih sirovina na zalihi. Sve se nabavlja po načelu - plati pa će biti dostavljeno. Izloženi smo maksimalnim rizicima i svaki od tih čimbenika visi nam kao Damoklov mač nad glavom i ako samo jedan od njih iskoči može nas dovesti do potpunoga kraha - upozorio je Juka.



Dugoročnog rješenja i dalje nema, a u kakvim okolnostima radi Aluminij ilustrira podatak da je, kada je prošloga mjeseca istekao ugovor o nabavi električne energije i kada se počelo s praksom nabave električne energije dan za danom, Aluminij za 24-satnu opskrbu strujom plaćao pola milijuna maraka, a ovih dana taj iznos je, zbog poremećaja na burzi, dosegnuo gotovo milijun maraka.



- Takva praksa je nenormalna za aluminijsku industriju i to se nigdje u svijetu tako ne radi. Ono što radimo sada je već na razini 'kreativne mašte' i svakoga dana sami sebe impresioniramo činjenicom da smo preživjeli. Sve to u nadi da će doći do konkretnoga poteza Vlade FBiH, a više smo već puta naglašavali što su ti konkretni potezi: proglasiti Aluminij strateškim poduzećem, osigurati mu operativno prihvatljive cijene električne energije, sukladno preuzetoj obvezi iz sporazuma iz 2013. godine, i osigurati dugoročni ugovor za opskrbu električnom energijom. Kada bi se to postiglo, otvorila bi se vrata za stabilnije poslovanje, za traženje strateškog partnera i za dobivanje bankarskih jamstava koja su preduvjetom bilo kakvog investiranja i strateškoga planiranja, zapravo, preduvjetom naše budućnosti - zaključio je Juka.



Radnici Aluminija u petak su dobili i jednu dobru vijest – isplaćene su im plaće, kao i doprinosi za zdravstveno osiguranje, tako da oko 900 radnika Aluminija ponovno može ovjeriti zdravstvene knjižice i dobiti zdravstvenu zaštitu.



Po Jukinim riječima, novac za isplatu plaća osiguran je redovitim priljevom sredstava od povrata PDV-a.





(FENA)