Glavni imam Medžlisa Mostar mr. Dino ef. Maksumić i predsjednik Ramiz Jelovac su 07. novembra, upoznali članove izvršnog odbora, direktore Medžlisovih poduzeća, direktora Karađoz-begove medrese i muftiju mostarskog s dinamikom izvedenih radova na izgradnji Rehabilitacionog centra za stara i iznemogla lica u Podveležju.

Foto: 24sata.info

Od početka radova 17. februara ove godine do sada skoro su ozidane i podignute četiri zgrade i prilagođeni pristupni putevi. Unaprijeđenjem projekta povećan je potencijalni smještajni kapacitet do 80 osoba. „ Izgradnja ovog kompleksa je historijski trenutak ne samo za Medžlis IZ Mostar nego i za cijelu Islamsku zajednicu što na svoj način govori o vizionarskom pristupu na polju očuvanja i unapređenja infrastrukture vakufske imovine“, istakao je glavni imam.



U kompleksu i džamija



Kompleks Rehabilitacionog centra gradi se na površini od 2.500 m/2, sa svim modernim instalacijama, grijanjem, klimom itd. Kompleks će činiti šest stambenih objekata. Prije službenog početka gradnje kopleksa uz staru, u ratu porušenu džamiju, ozidana je četvrtasta munara za koju su sredstva uvakufili Selim Isić Svila i Hasan Pekušić. Izgradnja rehabilitacionog doma za osobe treće životne dobi inovativni je vakufski projekat Islamske zajednice u Mostaru, kako je to ocijenio Mostarski muftija mr. Salem ef. Dedović, a koji prati potrebe i zahtjeve vremena u kojem danas žive naši muslimani.



„On je realnost i potreba. Kao Islamska zajednica pozvani smo da rješavamo potrebe i izazove u našim sredinama pa i ovo pregnuće Medžlisa na putu izgradnje jednog ovakvog Centra držim da je upravo tog nijjeta, te je i opravdano i vrijedno pažnje. Njime se otvaraju šire privredne i društvene perspektive“, kazao je muftija. Ukoliko se ne pojave smetnje u dinamici izvođenja radova u Medžlisu Mostar očekuju da bi se oni mogli privesti kraju u jesen 2019. godine kada planiraju i svečano otvorenje centra.



Centar za sve građane



Kamen-temeljac za ovaj novi objekt Medžlisa Mostar položili su u februaru reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović i predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa Islamske zajednice Mostar Ramiz Jelovac. Tom prilikom reisu-l-ulema Kavazović je kazao: „Kao što znamo, vakufska dobra treba da služe našim građanima, svejedno bili oni muslimani ili nemuslimani, dakle socijalnim kategorijama kojima treba pomoć.



Iz Mostara su ideje uvijek bile poticajne za Islamsku Zajednicu. Ovdje imamo studentski centar, sad ćemo imati i centar za starije osobe. Mi se iz Mostara inspirišemo, tako su sada nastali neki drugi studentski centri u Sarajevu, Tuzli i tako dalje, ali moram kazati da su odavde dolazile ideje i da smo ih na najbolji mogući način opet činili u Mostaru.“



Medžlis Mostar je na ovom projektu radio proteklih desetak godina, a intenzivno posljednjih pet godina intezivno na zatvaranju finansijske konstrukcije , „Trebalo je podesiti puno ekonomskih parametara s Islamskom bankom i zahvaljujući angažmanu rejsu-l-uleme uspjeli smo to uraditi“, kazao je predsjednik Medžlisa Mostar Ramiz Jelovac.





(Preporod)