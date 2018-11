Omladinski klub "Novi Val" Blagaj priopćio je u petak da je uginuo posljednji par bjeloglavih supova u BiH, koji se nalazio u Eko centru Blagaj.

- Ovo je bio jednini par bjeloglavih supova u BiH (ženka Lily i mužjak Jablan). Sada imamo samo prelete tih iznimnih ptica iz Hrvatske i Srbije - kazao je Feni predsjednik Omladinskog kluba "Novi Val" Adnan Đuliman, dodavši kako taj klub trenutno radi na reaktivaciji dozvole iz 1983. godine za hranilište za bjeloglave supove koje se nalazi na području Podveležja.



Inače, nakon patološkog pregleda ženke Lily utvrđeno je da je ptica najvjerojatnije otrovana, a iz spomenutog kluba poručuju da nastavljaju s projektom vraćanja bjeloglavih supova u Bosnu i Hercegovinu i da ih ovakve stvari "sigurno neće obeshrabriti".



Pored toga, upozoravaju kako su u zadnjih 20 dana zaprimili veliki broj informacija koje su vezane za trovanje pasa i mačaka na širem području Mostara, ali i Federacije BiH.



- U razgovorima s partnerskim organizacijama dobili smo također informacije da je trovanje životinja postalo uobičajeno i da se ovakvim radnjama mora stati u kraj - području iz Omladinskog kluba "Novi Val" Blagaj.



Bjeloglavi sup je vrsta ptica grabljivica iz porodice jastrebova s rasponom krila od 2,40 - 2,80 m. Duljina ptice je oko 100 cm, a može doseći masu između 6 i 13 kg. Očekivani životni vijek im iznosi 30 do 40 godina. Bjeloglavi sup živi u južnoj Europi, sjevernoj Africi do sjevero-zapadne Indije, Tibeta i Mongolije. U Europi staništa su im u brdovitim područjima, dok drugdje žive i na ravnicama.





(FENA)