(24SATA.INFO)

Prethodnih dana je širom svijeta na prigodan način obilježeno stotinu godina od završetka Prvog svjetskog rata.

Neki od najznamenitijih građevinskih objekata u samoj jezgri Sarajeva, poput Gazi Husrev-begove biblioteke i Aškenaške sinagoge, bili su simbolično osvijetljeni posebnom žutom i plavom rasvjetom čime se Sarajevo pridružilo drugim evropskim gradovima koji su obilježili stotinu godina od okončanja najvećeg sukoba u historiji čovječanstva - Prvog svjetskog rata.



Iz Centra za mir i multietničku saradnju sa žaljenjem konstatuju da se ovoj svjetskoj akciji nije pridružio Grad Mostar, odnosno gradska administracija.



- Smatramo da je od izuzetne važnosti bilo da i Mostar bude dio ove svjetski važne godišnjice, tim prije jer je Stari most u Mostaru svjetski spomenik mira. Podsjećamo, da je Stari most kao spomenik mira građen zajedničkom akcijom gradske uprave, na čelu sa tadašnjim gradonačelnikom Safetom Oručevićem, UNESCO-a i Svjetske banke. Bio je to prvi i jedini projekat u historiji na kojem su UNESCO i Svjetska banka radili zajedno.



Dodaju da su gradske vlasti napravile propust da se skrene pažnja na Grad Mostar u svijetu, te da je zbog toga Centar za mir odlučio osvijetliti Stari most i porukama mira pridružiti Mostar pozornici svjetskih gradova.



- Stari most se u ovakvim prilikama ne smije "držati u mraku", nego se mora pridružiti pozornici svjetskih gradova i dodatno ga učvrstiti na svjetskoj sceni turističkih atrakcija, navode iz Centra za mir.

