Delegacija Ambasade Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini, predvođena ambasadorom Peterom Ivancovim, posjetila je Sveučilište u Mostaru.

Rusi su na Filozofskom fakultetu Sveučilišta prezentirali mogućnosti stipendiranja i studiranja u Rusiji, a tom je prilikom otvoren i Ruski kabinet u sklopu Filozofskog fakulteta.



On će ubuduće služiti studentima i profesorima na Odsjeku za Ruski jezik, na kojem se danas školuje oko 50 studenata.



Ruska delegacija sastala se tom prilikom sa delegacijom Sveučilišta predvođenom rektorom Zoranom Tomićem. Razgovarano je, između ostalog i o proširenju saradnje.



- Razgovarali smo o pokretanju aktivnosti s ciljem informiranja i populariziranja mogućnosti koje suradnja donosi. Za nas su odnosi sa Ruskom Federacijom važni prije svega zbog akademskih pitanja. S druge strane važno je i razumijevanje velike, globalne kulture kakva je ruska. Vežu nas dobri prijateljski odnosi, razumijvanje i sve je to povod za bolju suradnju. Unutar suradnje nudi se i mogućnost stipendiranja naših studenata, izjavio je Tomić.



Ivancov je zahvalio Tomiću i domaćinima, koji su kako je rekao unaprijedili odnose Bosne i Hercegovine i Ruske Federacije.



- Kabinet je doprinos popularizaciji Ruskog jezika ovdje. Nadamo se da će on povećati interes za naš jezik, te povećati interesovanje za rusku književnost i kulturu. To je i doprinos za prijateljstvo ruskog i naroda koji žive na Balkanu. I to je podsticaj za unaprijeđenje turizma i privrednih veza. Spremni smo pomoći opremanje kabineta i povećati mogućnost fonda udžbenika, kazao je ruski veleposlanik.

