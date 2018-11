Jednomjesečna manifestacija posvećena obilježavanju mjeseca rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda a.s. otvorena je u četvrtak navečer u Mostaru.

Foto: FENA

Manifestaciju "Uzor si mi, Poslaniče" otvorio je mostarski muftija Salem ef. Dedović, koji je naglasio kako se nada da će programski sadržaji pronaći one koji će iz njih izvući pouke.



"Ako bude iskrene vjere i iako bude moralne dosljednosti među nama, moguće je uraditi puno na zbližavanju i povezivanju našeg povjerenja, naših džemata i naše zajednice", poručio je muftija Dedović.



Program i ciljeve manifestacije predstavili su glavni imam Medžlisa IZ-a Mostar Dino ef. Maksumić i direktor Karađoz-begove medrese hafiz Aid ef. Tulek.



Ciljevi manifestacije, kako je kazao Tulek, iznova su približiti život, djelo i misiju Muhameda a.s. muslimanima u Bosni i Hercegovini, posebno mladim generacijama.



"Od slijeđenja Poslanika zavisi naš život, život nas muslimana Bošnjaka koji će čuvati našu vjeru, našu tradiciju i našu Bosnu i Hercegovinu", kazao je Tulek.



U sklopu manifestacije "Uzor si mi, Poslaniče" bit će upriličeno 20 programskih sadržaja namijenjenih svim uzrastima.



Uz nadu da će muslimani iz svakog programa izaći bolji za sebe, bolji za svoju porodicu i s čistijom dušom, glavni imam Dino ef. Maksumić je podsjetio na važnost donošenja salavata na Poslanika što je jedan od vidova izricanja ljubavi prema njemu.



"Ovim programima ističemo našu ljubav i šaljemo našu poruku koliko smo odani našem Poslaniku", kazao je ef. Maksumić.



U prigodnom vazu nasihatu na svečanom otvorenju manifestacije muftija mostarski Salem ef. Dedović protumačio je kur'anski ajet o misiji Božijeg poslanika i standardiziranju moralnih normi u muslimanskoj zajednici, čije je ishodište iskrenost, samilost, međusobno povjerenje jednih u druge.



"Bez tih vrijednosti ne ide. Nismo onda na pravome sljedbeničkom putu ako to nedostaje i ako to fali. To mora biti na početku svih početaka", kazao je muftija.



Manifestaciju su, uz Medžlis IZ-a, organizirali Karađoz-begova medresa, Centara za učenje Kur'ana, Info-servis za mlade, Mreža mladih Muftijstva mostarskog, Kulturno edukativni centar za ženu „Sehara“ i Odjel za brak i porodicu.



U programu su nastupili horovi Medrese i Mreže mladih Mostarskog muftijstva, uz muzičku pratnju Adnana Pajevića, saopćeno je iz Medžlisa IZ-a Mostar.

(fena)